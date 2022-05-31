Tuncay Özkan’dan Soyer’e ters algı operasyonu!

İstihbaratta ters algı operasyonu çok kullanılır. Mesela bir şeyi kötülüyor, eli her yere uzanıyor şeklinde gösterirken diğer yandan aslında o şeyi yüceltiyor ve onun ne kadar güçlü olduğunu da anlatmış olursunuz. İstihbaratla ilişkileri bilinen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da dün Karataş'a giderek kentte artık burun direklerimizi kırar hale gelen Körfez kokusuyla ilgili yaptığı açıklama da bu açıdan dikkatimi çekti. Özkan, hesapta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı eleştiriyor gibi gözüktü, ancak siyasetteki birçok isme göre, bu resmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik bir ters algı operasyonuydu. Yoksa İzmir'in göbeğinde, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahasının tam merkezinde Körfez kokusu ve kirliliğinden dem vurup bunu da bakanlığa bağlamak akılla mantıkla izah edilecek bir konu değildi.

YENİ İTTİFAKTAN RAHATSIZ

Peki Özkan bunu neden yaptı? Çünkü son dönemde Soyer ile bir eski ittifak ortağı CHP İl Başkanı Deniz Yücel çok yakınlaştı. Aynı şekilde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da Soyer-Yücel ortaklığıyla birlikte hareket ediyor gözükmeye başladı. Bu durumda bir dönem İzmir'in siyasi patronu olma hayalleri kuran Özkan ve ekibi ise, iyice yalnızlaştı. Özkan da söz konusu açıklamasıyla bu ittifaka bir gol atmaya çalıştı. Aslında, burada "Evet İzmir'de Körfez kokusu çok büyük.

Bu iş artık çığırından çıktı" demeye getirdi.

Kentin göbeğinde arıtma tesislerinin bakanlığın politikaları yüzünden çalıştırılmadığı gibi iddialardan dem vurarak gözleri bir anlamda Büyükşehir'in arıtma tesislerine çevirdi. Bunu sadece ben değil dün siyaset dünyasında görüştüğüm bir çok isim de böyle yorumladı.

AZİZ KOCAOĞLU UYARDI

Oysa, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Soyer'den önce 15 yıl yapmış Aziz Kocaoğlu bile dün çıkıp bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna işaret etti. Kocaoğlu, "Körfezi temizlemek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İZSU'nun görevi olduğu için bir an evvel belli makineler ve ekipmanlar kullanılarak sirkülasyon kanalının açılması gerekir" dedi. Seçim yaklaştıkça CHP İzmir içindeki bu çekişme daha da büyüyecek.

Serter, hakkındaki FETÖ iddialarına cevap vermeli

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun muayenehanesinde FETÖ elebaşı ile telefon görüşmesi yaptığı belirtilen diş hekimi Arif Özzeybek'in o dönem tuttuğu notlarda CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'in de adı geçti. Basında yayınlanan notlara göre, FETÖ 2014 yılında siyasette henüz hiçbir tanınırlılığı olmayan Bedri Serter'i Karabağlar Belediye Başkan adayı yapmak istediği iddia edildi. Yapılmayınca da FETÖ tarafından Kılıçdaroğlu'na tepki gösterildiği kaydedildi.

Serter'in siyasette o tarihlerden sonra gösterdiği hızlı yükseliş de dikkat çekti.

"YALAN" BİLE DİYEMEDİ

Yeni Asır'da da manşetten yayınlanan bu haberin ardından Bedri Serter, tek bir açıklama yapmadı, yapamadı.

"Bu iddialar yalan" bile diyemedi.

Ancak Serter, şimdi kalkmış, iktidara göndermede bulunarak "FETÖ ile ilişkileri olanlardan hesap soracağız" demiş.

Sayın Serter...

Siz önce kendinizin FETÖ'yle bağlantınız olduğu iddialarına cevap verin de görelim. Bu açıklamalarla bu işin içinden öyle kolay sıyrılamazsınız.