Belediye işçisinin nasıl 6.4 milyon liralık şirketi oluyor?

Girişimcilik öyküleri hep ilgimi çeker...

Sıfırdan gelip doğru bir fikirle başarıyı yakalamış isimler, gençler için de doğru örnek oluşturur. Son yıllarda CHP'nin de belediyeleri aracılığıyla bazı "işini bilen" girişim dehalarına sunduğu fırsatları takdirle izliyorum!

Örneğin, İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreterliğinden İstanbul'a genel sekreter yardımcılığına geçiş yapan Buğra Gökçe'nin Ankara'dan kankası Özgür Aktepe... Kendisinin girişimcilik zekasını yıllardır yazıp çiziyoruz.

Düşünün kankası Gökçe'nin ardından İzmir'e gelen Aktepe, sıfırdan Agra Kent Hizmetleri isimli bir şirket kuruyor ve o tarihten bu yana Büyükşehir Belediyesi'nde, ihaleye ihale, paraya da para demiyor!

Bundan sonra belki İstanbul'a da açılacak...

8 YILDA 128 KAT BÜYÜME

Girişimcilik dehası konusunda son ve müthiş örnek ise, Aydın'da patladı.

Basına yansıyan haberlere göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Batı bölgesi koordinatörü olan Fatih Akkentli'nin Gizem Akkentli (Polat) isminde çok zeki bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Bu kız kardeş Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.'de taşeron işçi imiş. Şimdi ise, sözleşmeli memurluk yaptığı söyleniyor.

İşte bu kız kardeş, Özgür Aktepe kadar olmasa da önemli bir girişimcilik başarısına imza atmış. Belediyede maaşla çalışmasına rağmen 2014'te Söke merkezli bir şirket kurmuş...

"Çallı Yakacak Taşımacılık ve İnşaat Malzemeleri Ticaret Ltd." isimli şirket 50 bin lira sermaye ile yola çıkmış... Bugün ise şirketin sermayesi 128 kat artarak tam 6.4 milyon lirayı bulmuş...

SATTIĞI MALLAR SORGULANIYOR

Ama insanlar durur mu, hemen karalamaya çalışıyorlar! Bu girişimcilik dehasını pamuklara sarıp sarmalayacaklarına şirketinin Fatih Akkentli'nin sorumluluk sahasında bulunan işlerle ilgili ihale kazanan şirketlere ne kadar mal sattığını falan sorgulamaya kalkan sorular ortaya atıyorlar. Ayıp!.. Ortada böylesine bir başarı öyküsü varken kalemi eline alıp küçük detaylar üzerinde durarak mide bulandırmaya çalışanları esefle kınıyorum!

DÜŞENKALKAN'IN KIZI DA İŞE ALINDI

Büyükşehir Belediyesi'nin içinden bildiren kuşumuz Yalıçapkını dün yine aradı. Şunları söyledi: İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahsen Düşenkalkan'ın Ç.D, Z.M.P. ve K.D. isimli yakınlarının belediyede çalıştığını size aktarmıştık. Şimdi de kızı B.Y de belediyeye ait Eşrefpaşa Hastanesi'ne psikolog olarak girdi. Yani, Düşenkalkan ailesinin Büyükşehir kadrolarındaki üye sayısı artıyor, lütfen bunu da yazar mısınız?