Aydın, Soyer’in Cumhurbaşkanı adaylığını mı ilan etti!

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki Cumhurbaşkanı adaylığı yarışı sürüyor. İmamoğlu, 'otobüs' olayında yara alsa da yarıştan vazgeçmiş değil. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi de adaylık için güçlü şekilde dillendiriliyor.

Türkiye'nin 3. büyük ilinin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer ise, bu konuda gündeme bile gelmedi. Oysa Soyer, Büyükşehir adaylığı için yola çıkarken "Seferihisar'dan yaktığımız bu ateş har olup Türkiye'yi saracak" gibi iddialı sözlerle niyetini ortaya koymuştu.

"GAYET İYİ YAPAR" ÇIKIŞI

Soyer, CHP'nin adaylık için ismi geçenlerin yer aldığı potaya kendisini bir türlü sokamazken geçtiğimiz Ramazan ayında belediyenin bir iftar yemeğinde bir dernek başkanı kürsüye çıkarıldı ve kendisine "Cumhurbaşkanı adayımız Soyer'dir" dedirtildi. O çıkış kimse tarafından kaale alınmayınca anlaşılan şimdi de Soyer'in Büyükşehir'de CHP Grup Başkanvekili yaptığı eski hakim Murat Aydın devreye girdi. Bir röportaj veren Aydın, "Soyer iyi bir Cumhurbaşkanı olabilir. Bu görevi gayet iyi yapabileceğini düşünüyorum" çıkışında bulundu. Bu kadarla kalsa iyi üzerine de çok manidar şu sözleri dile getirdi: "Toplum 3 isim konuştuğu için biz de hep 3 isim konuşuyoruz.

Ama CHP ve Millet İttifakı bu konuda karar almış değil."

GENEL MERKEZE ÖNERİ GİBİ

Aydın bu sözleri ile Soyer'i bir yandan överken diğer yandan CHP Genel Merkezi ve Millet İttifakı'na "Cumhurbaşkanı adaylığı için Soyer'i de düşünün" mesajı vermiş oldu. Peki Aydın bu çıkışı Soyer'den habersiz mi yaptı? Açıkçası benim kanaatim bunun Soyer'le konuşularak yapılmış bilinçli bir çıkış olduğu yönünde. Soyer'in olası adaylığıyla ilgili anket bile yaptırdığını daha önce yazmıştık.

Bu da göz önüne alındığında Aydın'ın bu sözlerini bir anlamda Soyer'in aday adaylığını ilan etmesi olarak değerlendirirsek abartmış olmayız. Bundan sonra Soyer'in ismini adaylık için dillendiren başka çıkışlar da görürsek şaşırmayalım.

BOYUNDAN BÜYÜK İŞLER!

Ego kötü bir şey, çünkü Soyer'de gördüğümüz gibi insanları boyundan büyük işlere yöneltebiliyor. Yoksa Soyer'in İzmir'in hiçbir sorununu çözememişken ve İzmirliyi büyük bir hayal kırıklığına uğratmışken gözünü devletin bir numaralı koltuğuna dikmesinin egodan başka hiçbir açıklaması olamaz. Ayrıca böyle cılız atraksiyonlardan da zaten hiçbir sonuç çıkmaz. Tunç Soyer, kendi seçmeninin gözünde bile bu kadar yıprandıktan sonra Cumhurbaşkanı adaylığı potasına ne yaparsa yapsın giremez, hatta bu tür açıklamaları kaale alan bile çıkmaz.

Kendisinin Büyükşehir'de ikinci dönem için adaylığı bile şüpheli...