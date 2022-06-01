Başkanların asfalt isyanı ve doğru yatırımlar...

İzmir'de bugün vatandaşın en büyük sorunlarının başında kötü yollar geliyor.

Kentin cadde ve sokakları köstebek yuvalarını aratmıyor. Bu sorun, son 3 yılda daha da kronikleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başka havalarda ancak bunun çilesini İzmirliler olarak her gün biz çekiyoruz. Başka şehirlerden gelen misafirlerimize kenti gezdirirken bile çağ gerisinde kalan bu yollardan utanıyoruz...

Nitekim İzmir'in bu ağır sorunu artık hasır altı edilemez hale geldi. Soyer'e dün buluştuğu ilçe belediye başkanlarından gelen en önemli şikayet de asfalt oldu.

"3-4 AY SONRA" DEDİ

En çok isyan eden de turizm sezonuna hazırlanan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'dı. CHP'li başkanın "İZSU çok fazla kazı yapıyor.

Bunların kapanması zaman alıyor. Özellikle Mordoğan bölgesinde çok şikayet alıyoruz" dediği belirtildi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve birçok belediye başkanının da bu sözleri desteklediği kaydedildi. Soyer'in ise, "3-4 ay içinde tüm ilçelerimizde bu sorun çözülmüş olacak" diye konuştuğu ifade edildi. Bu nasıl 3-4 aysa, 3 yıldır bir türlü bitmiyor! Tıpkı Soyer'in körfezde yüzmek için verdiği 3 yıllık sürede olduğu gibi...

DÖRT BAŞKANIN YATIRIMI

İzmir'de yaşanan bu sorunun bu noktaya gelmesi Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un milyonlarca lira harcayıp ilçeye asfalt üretim tesisi kurmasının ne kadar doğru bir yatırım olduğunu ortaya koydu. Nitekim İduğ'un bu hamlesinden sonra aynı sorundan muzdarip Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, atıl olan asfalt tesisini aktif hale getirdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da asfalt tesisi yatırımını hızla sürdürüyor. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da tesis kurma kararı aldı. Bu 4 başkan, bu şekilde sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Tabii, Karaburun gibi küçük ilçelerin böyle bir yatırımı yapacak maddi gücü yok. İduğ, tesisi kurarken üretim fazlasını diğer ilçelere de satabileceklerini söylemişti. Şu aşamada Soyer'in bir türlü bitmeyen 3-4 ayını beklemek yerine diğer ilçelerin de tesisleri hazır olan ilçe belediyelerinden asfalt alması en doğru çözüm olarak gözüküyor. Çünkü, Büyükşehir'i beklerseler işleri çok zor...

CHP'DE DOĞRUYU KONUŞACAK TEK KİŞİ YOK MU?

Asfalt sorunun yanında İzmirliler olarak yıllardır çektiğimiz kötü koku çilesi de bugünlerde artık katlanılmaz hale geldi. AK Parti ve MHP, bu konuyu sık sık dile getiriyor. CHP'liler ise, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan örneğinde olduğu gibi kentin göbeğinde fotoğraf çektirip koku konusunda topu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atmaya çalışarak hedef şaşırtıyor.

HEDEF ŞAŞIRTIYORLAR

Tablo böyleyken CHP'nin ittifak ortağı İyi Parti'den de nihayet 'doğruya doğru diyecek' biri çıktı. İYİ Parti İzmir Milletvekili, Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan tartışma çıkaracak koku çıkışı geldi. Çıray, "Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor. İlgili kurum gereğini yapacaktır" diyerek Büyükşehir Belediyesi'ni işaret etti. Merak ediyorum CHP içinde "Bu kent kokuyor kardeşim. Yeter artık! Büyükşehir Belediyesi artık gereğini yapsın" diyecek tek bir babayiğit bile çıkmayacak mı?