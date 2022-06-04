Kent Konseyi mi HDP üssü mü?

İzmir Kent Konseyi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in desteğiyle başkanlığa seçilen Prof.Dr.Adnan Akyarlı'nın göreve gelmesinin ardından dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Kent Konseyi, HDP'nin üssü olmaya doğru ilerliyor. HDP İzmir İl Eş Başkanları, geçtiğimiz Nisan ayında İzmir Kent Konseyi'ni ziyaret etmişti.

Bu ziyaretin ardından geçtiğimiz günlerde HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun konuşmacı olduğu mülteci konferansına ev sahipliği yapan Kent Konseyi, yarın da yine HDP'lileri ağırlayacak. HDP İzmir Milletvekilleri Serpil Kemalbay ve Murat Çepni'nin konuşmacı olacağı 'Ekoloji-Emek-Toplum' paneli Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği konsey binasında yapılacak.

YENİ ALAN MI AÇILIYOR

Soyer'in yakın ekibinin önemli isimlerinden biri olan Prof.Dr. Akyarlı, CHP'nin eski meclis üyelerinden... Şu an aynı zamanda Büyükşehir'e ait İZELMAN şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürütüyor. Bu arada Kobani'de terör örgütünün Suriye kolu yöneticileriyle fotoğrafları ortaya çıkan ve Soyer tarafından Büyükşehir'de işe yerleştirilen HDP'li Mehmet Aker'in de konsey yönetiminde yer aldığını not düşelim. İşte bu gelişmeler, HDP'yle yaptıkları ittifakın bedeli olarak Büyükşehir'de çok sayıda HDP'liyi işe alan Soyer'in PKK'yla arasına mesafe koyamayan bu partiye Kent Konseyi üzerinden de alan açma gayretinde olduğunu düşündürtüyor.

KARŞIYAKA'DA KATILIM FİYASKOSU

Karşıyaka Belediyesi etkinliklerine katılımcı bulmakta zorlanıyor. Bunun örneklerini daha önceki yazılarımızda sizlere aktarmıştık. CHP Genel Başkan Yardımcılarının bile geldiği bazı etkinliklerde salonun 3'te birinin bile doldurulamadığı olmuştu. CHP'li Başkan Cemil Tugay, şimdi de ünlü şair Nazım Hikmet için heykeli başında anma etkinliği düzenlemiş.

Fotoğraflara baktığınızda 15 katılımcı ya var ya yok... Tamam bir anma etkinliğine on binlerce kişi gelecek değil ama kentin en kalabalık ilçelerinden birinde bu kadar düşük katılım da belediyenin halkla temas kurmada sorun yaşadığını gösteriyor.

BEDRİ SERTER NİHAYET KONUŞTU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun muayenehanesinde FETÖ elebaşı ile telefon görüşmesi yaptığı belirtilen diş hekimi Arif Özzeybek'in o dönem tuttuğu belirtilen notlarda adı geçen CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'den nihayet bir açıklama geldi. Basında yayınlanan notlara göre, FETÖ'nün, 2014 yılında Serter'in Karabağlar Belediye Başkan adayı yapılması için Kılıçdaroğlu'na baskı yaptığı iddia ediliyordu.

"HİÇBİR İLİŞKİSİ OLMADI"

Bu konuda kamuoyuna hiçbir açıklama yapmayan Serter, geçtiğimiz günlerde iktidara göndermede bulunarak "FETÖ ile ilişkileri olanlardan hesap soracağız" açıklamasında bulunmuştu. Biz de bu köşede Serter'e "Siz önce kendinizin FETÖ'yle bağlantınız olduğu iddialarına cevap verin de görelim" demiştik. Serter'den bu konuda açıklama geldi. Avukatı Tayfun Ozankaya imzasıyla gazetemize gönderilen açıklamada Serter'in FETÖ yanlıları ile hiçbir zaman ilgisi ve ilişkisi olmadığı ve bu iddiaların tümüyle yalan olduğu savunuldu. Açıklamada Serter'in CHP'de bugüne kadar yaptığı görevleri sayan avukatı, "Bu siyasi geçmiş Sayın Serter'in tepeden inme siyasetçi olmadığının ve hızlı yükselmek şöyle dursun uzun bir siyasi çalışmanın semeresi olduğunun kanıtıdır" ifadesini de kullandı.