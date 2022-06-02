Milletvekilinin görevi ortalığı karıştırmak mı Sayın Bakan?

Türkiye'de birileri ısrarla kutuplaşma pompalıyor. Toplum ise, onlara inat, kutuplaşmıyor ve kutuplaşmayacak da... Kimse bizi birbirimize düşüremeyecek...

İzmir Torbalı'da Mehmet Cazip Obay isimli bir kişinin üzerinden "Türkiye Devlet Fedaileri Temsilci Tanıtım Kartı" çıkması da olay haline getirilmek istendi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bu kart ile Obay'ın üzerinden çıkan kuru sıkı tabancanın görselini paylaşıp iktidarın paramiliter kuvvetler oluşturduğu yönünde CHP tarafından oluşturulmak istenen algıyı körükleyen açıklamalar yaptı.

EKMEKLERİNE YAĞ SÜRDÜ

Murat Bakan'ı yıllardır takip ederim.

Yerel siyasetten gelen Bakan, CHP İzmir'in TBMM'deki en aktif vekilleri arasında ancak bu açıklamasıyla toplumu kutuplaştırmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olduğu da maalesef bir gerçek. Yeni Asır olarak CHP'li Bakan'ın açıklamalarına rağmen Obay soyadlı kişinin CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan ve üyeleriyle yine CHP afişleri önünde çekilmiş fotoğraflarını yayınladık. Böylece bu münferit olay üzerinden oluşturulmak istenen algı da çökmüş oldu.

BAKAN MESAJ GÖNDERDİ

CHP'li Bakan, dün sabah telefonuma manşetimizle ilgili mesajlar ile Obay'ın bazı fotoğraflarını göndererek "Bir algı operasyonu yok Erhan Bey, bu ülkede kamu adına hareket edecek polis ve jandarma var, Türkiye Devlet Fedaisi ne demek?

Biz milletvekili olarak denetim görevimizin gereği bunları sormayacak mıyız?" dedi.

Ben de "Ancak görüyorsunuz ki, bu kişi CHP gençlik kolları adına seçim çalışması bile yapmış. Böyle birini bu şekilde büyütüp korku salmaya çalışmak doğru değil.

Bu olayı böyle abartmak da topluma zarar veriyor. Siyaset için böyle bir olayı gereğinden fazla büyütmek toplumda kutuplaşmayı körükler. Bu tür vakalarda daha soğukkanlı ve sağduyulu bir dil kullanmak en doğrusu" cevabını verdim.

"GÖREVİMİ YAPIYORUM"

O ise, yine toplum içinde paramiliter yapılar oluşturulmaya çalışılıldığı söylemlerinde bulunarak, "Türkiye'nin her yerinde bu tip oluşumlar çok arttı. Bunları sormamızın sebebi halka korku vermek için değil, tam tersi halk bilinmeyenden korkar. Biz deşifre ediyor ve mücadele ediyoruz. Soğukkanlı ya da sıcak kanlı yaptığımız kirli oyun değil tam olarak milletvekilinin görevini yapıyoruz" diye konuştu. Cevap hakkına saygı açısından bu sözlerini burada aktarıyorum. Ancak kendisine de soruyorum, milletvekilinin görevi münferit basit bir olay ve daha ne idüğü belli olmayan bir kişi üzerinden çıkan bir karttan yola çıkarak toplumu germek ve ortalığı karıştırmak mıdır?

SORUMLULUĞUNUZ BULUNUYOR

O zaman birileri kafasına göre isimler uydurup böyle kartlar bastırarak fotoğraflarını size gönderse onları da hiç sorgulamadan, olayın aslının ne olduğunu araştırmadan böyle sağduyudan uzak açıklamalar yapmaya devam mı edeceksiniz?

Bu olacak iş mi? Nasıl biz gazeteciler gelen ihbar ve bilgileri araştırıp doğrusunu öğrendikten sonra kamuoyuna aktarmak zorundaysak milleti temsil eden vekillerin de toplumun sinir uçlarıyla onayacak böyle kritik konularla ilgili olayın aslı astarını netleştirip öyle açıklama yapması gerekir.

Tabii ki, hepimiz duyarlı olalım ancak sağduyuyu da kaybetmeyelim lütfen...