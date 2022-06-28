İzmir’de bir çanta para verip başkan olan CHP’li kim?

Bir şey nasıl başlamışsa öyle gider derler ya... İşte CHP'de de o hesap... Partinin Genel Başkanı bir kaset skandalının ardından göreve gelince sonrasında da kasetler adeta havada uçuşuyor.

CHP Konak İlçe eski Başkanı Çağrı Gruşçu, partili iki belediye başkanına küfür ettiği kasedinin ortaya çıkmasının ardından görevi bırakmak zorunda kalmıştı. CHP'de şimdi liste başı olan ise, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olan yeni eşi Tuba Torun'un konuşmalarının yer aldığı kasetler...

YILLARDIR KONUŞULUYOR

Aykut Erdoğdu, kurultay döneminde Torun'un parti yönetimine girmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu 5 kez arayıp, "Benim yerime Tuba'yı yazın" dediğini itiraf etti. Şimdi de Tuba Torun'un Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Aydoğdu'ya "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye ... yırtıyorum" dediği kaset düştü piyasaya... Aslında, İzmir'de bizler siyaseti yakından izlemeye çalışanlar olarak CHP'de parayı basıp milletvekili veya belediye başkanı olma hikayelerine alışkınız...

'PARAYI ÇEKMECEYE KOY'

Mesela İzmir siyasetinde geçtiğimiz dönem belediye başkanlığı yapan bir ismin, dönemin Genel Başkan Yardımcısı olan Ege milletvekillerinden birine bir çanta para vererek aday yapıldığı yıllardır anlatılır.

Hatta bu para kaynağının ise, ilçedeki büyük bir inşaat şirketinin sahipleri olduğu söylenir. Şu an aktif siyasetin uzağında yer alan bu eski başkan, belki bir gün anılarını yazar ve bu hikayeyi de anlatırsa kamuoyu da bilgilenir. Yine İzmir'in en büyük ilçelerinden birinde önceki dönem belediye başkanlığı yapan bir ismin, ikinci kez aday olmak için zamanın kudretli isimlerinden birine gittiği ve İstanbul Milletvekili olan o ismin İzmirli başkana, "Ben şimdi çıkıyorum. Parayı çekmeceye koyarsın" dediği söylenir durur... O yüzden Torun'un CHP'de dolarla vekil olunduğunu söylemesi bizi çok da şaşırtmadı...

KOCAOĞLU: SOYER'İN TAKDİRİDİR, KUTLARI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde İzmir'e gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 yıllık icraatlarının sunumunu yaparken Körfez kokusuyla ilgili geçmişte bazı tercih hataları yapıldığını ve kendilerinin bunlarla yüzleştiğini söyledi. Ben de o tarihte Soyer'den önce 15 yıl bu görevi yürüten Aziz Kocaoğlu'nu aradım. Ancak yoğunluk nedeniyle yazma fırsatım olmadı. Kocaoğlu'nun kendi dönemini de zan altında bırakan bu sözler için söylediklerinin kayıtlara geçmesi amacıyla aktarıyorum: "Başkan öyle takdir etmiş. Bunu yazabilirsin. Diyecek bir şey yok. Kutlarız, doğru bir teşhis yapmış, hayırlısı olsun."

BAŞKANVEKİLLERİ İZMİR'DE BULUŞACAK

CHP'de 11 ilin Büyükşehir Belediye Başkanı sık sık ortak bildiri yayınlıyor. Şimdi AK Parti de, bu belediyelerdeki AK Parti Grup Başkanvekili üzerinden harekete geçti. AK Partili 11 Grup Başkanvekili dün Ankara'da buluşarak ortak açıklama yaptı ve CHP'li Başkanlara "Hodri meydan" dedi. Başkanvekilleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Büyükşehir Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın girişimiyle bundan sonraki ilk toplantılarını 25 Temmuz'da İzmir'de yapma kararı aldı.