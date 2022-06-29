İzmir bir devini daha kaybetmesin

İzmir, 1990'lı yıllarda ortak iş yapma kültürü ve çok ortaklı şirket modeliyle Türkiye'de bir çığır açtı. Ancak devamını maalesef getiremedi. Yanlış yönetim ve yatırım kararları, EGS Holding gibi bir çok devin batmasına neden oldu. Güçbirliği Holding de Basmane'deki Dünya Ticaret Merkezi projesi çıkmaza girince zor durumda kaldı. İzmir'de tarihin karanlığına gömülen veya şu an bitkisel hayatta olan belki de 10'dan fazla çok ortaklı şirket veya holding bulunuyor. Bunlarda İzmir'in heba olan bugünün rakamlarıyla milyarlarca lirası var.

ANLAŞMAZLIKLAR BİTMİYOR

İzmir'de çok ortaklı şirket modelinin en başarılı örneklerinden biri ise, ENDA Enerji Holding oldu. Ortaya tamamı yenilebilir enerji kaynakları üzerine kurulu birçok santrali bulunan bir dev çıktı. Ancak, sizlere Yeni Asır Gazetesi olarak gelişmelerini aktardığımız gibi maalesef bu holdingte de hissedarlar arasındaki anlaşmazlık ve çekişmeler bitmek bilmiyor. Şirketin kurucusu olan ve ellerinde yönetimi belirleme hakkına sahip A grubu imtiyazlı hisse senetleri bulunan Egeli iş insanlarıyla holdinge önemli bir kaynak sağlayarak yüzde 30'la en büyük ortak olan Verusa Holding arasındaki anlaşmazlıklar uzayıp gidiyor.

ÜLKENİN İHTİYACI VAR

Bugün birinci sayfamızda yer aldığı gibi şimdi de A Grubu hisselerle ilgili bir anlaşmazlık yaşanıyor. Umarız, iyi ve verimli bir şekilde yönetilen holding, bu anlaşmazlıklardan olumsuz etkilenmez ve yoluna güçlenerek devam eder. İzmir, Ege ve Türkiye'nin böyle örnek modelle kurulan şirketlere ihtiyacı var.

VAY OĞUZ BEY VAY

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Karabulut soyadını taşıyan birçok yeğeninin İzmir'deki belediyelerde çalıştığı biliniyor. Meğer Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın kuzeni Abbas Ümit Salıcı da Karşıyaka Belediyesi'nde geçtiğimiz yıl işe yerleştirilmiş... Yani anlayacağınız Oğuz Kaan Salıcı'nın da diğerlerinden farkı yokmuş... Bunu da kayıtlara not düşelim...

ONURSAL KOORDİNATÖR VEKİLLİK İÇİN BASTIRIYOR

İzmir'de bu dönem yerel yönetimlere damga vuran en önemli olaylardan biri de Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda'nın belediyede kendisini 'Onursal Koordinatör' ilan etmesi oldu. Türkiye'ye gündem olan olayın ardından Başkan Arda, eşinin ileride milletvekili olabileceğini de söylemişti. Evet, Deniz Hanım, vekillik için tam saha pres çalışmasına başlamış. CHP'nin belediye başkanları zirvesine katılmak için Van'a bile gitmiş. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki son programı sırasında Gaziemir'i özel olarak ziyaret etmişti ve burada Başkan Arda tarafından ağırlanmıştı. İşte Deniz Hanım'ın Genel Merkez'deki destekçileri de Öztrak ve Halil Arda'nın adaylığında da rol oynayan Grup Başkanvekili Özgür Özel'den başkası değilmiş.