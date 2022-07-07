CHP İl Başkanı’nın ‘Kayalar’ uyanıklığı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Salı günü gözaltına alınmasının ardından dün sabah çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kendisine adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Kayalar, Özdere'de kaçak bir otel inşaatına göz yumma karşılığında CHP'li bir meclis üyesiyle Bodrum'da rüşvet olarak aracılar vasıtasıyla birer villa almakla suçlanıyor. Şimdi zanlılar tutuksuz yargılanacak olsalar da bu işin daha mahkeme süreci var. Kayalar ve diğer zanlılar için şu aşamada suçludur veya suçsuzdurlar diyemeyiz. Çünkü, bu konuda kararı biz değil yargı verecek.

ZOR ZAMANDA KONUŞAMADI

Ancak bu olayda benim gözüme CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in zihniyetini yansıtan ilginç bir ayrıntı takıldı. Yücel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'la birlikte gözaltında tutulduğu Emniyet Mali Şube'de Kayalar ile görüştü. Dikkat ettim, Yücel bu ziyaretin ardından Kayalar'la ilgili destekleyici hiçbir açıklama yapmadı. Bekle gör politikası uyguladı. Bakan ise, belki seçimlerde Kayalar'ın adaylığına kefil olmasının verdiği sorumluluk ya da bizim bilmediğimiz başka bir gerekçeyle gözaltındayken Kayalar'a ucundan kıyısından da olsa destek veren tek CHP'li oldu. Önemli olan da zaten böylesine zor bir zamanda destek olarak nitelendirilecek bir açıklama yapabilmekti. İşte Yücel, bunu yapamadı. Kayalar dün sabah mahkeme tarafından serbest kalınca bir baktık ki, Deniz Yücel ilk sırada kendisini karşılıyor ve üzerine de destek açıklaması yapıyor. Bu uyanıklık değil de nedir?

MANEVRA USTASI OLDU

Yücel'in siyasetteki zik zaklarını biliyoruz. Önce eski Başkan Aziz Kocaoğlu'nun desteğiyle İl Başkanı oldu. Sonra Kocaoğlu'na sırtını döndü ve onun en büyük siyasi rakiplerinden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'la şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e karşı ittifak kurdu. Böylece yeniden seçilmeyi başardı. Şu günlerde de çaptan düşen Özkan'a sırtını dönerek onun mücadele içinde olduğu Soyer'le ittifak kurdu. Bu son hamleyle Soyer'in itirazı olmadan rahatça milletvekili adayı olmayı planladığının herkes farkında. Yücel, Kayalar gözaltındayken yaptığı bu "Bekle gör" hamlesiyle de kurnazlığını tescillemiş oldu. İzmir siyasetinde artık Deniz Yücel uyanıklığı diye bir kavram var desek yeridir.

HAH ŞÖYLE CEMİL BAŞKAN!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karşıyaka Stadı projesini İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi'ne devretti. İzmir'in bu köklü kulübünün yeni bir stada kavuşması için olumlu bir adım atıldı. Ancak bu defa da Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu stadın mimari projesi yok. Bu nedenle yapamıyoruz" diye ipe un sermeye başladı. Şimdi nihayet Cemil Başkan, sorunun değil çözümün bir parçası olacak bir adım atmış ve "Biz bu projeyi gönüllü mimarlara çizdireceğiz.

Avam projeyi yapan mimar hakkını devredecek" demiş. Hah işte böyle...

İzmir'deki "İşi nereden yokuşa sürerim" anlayışı yerine "Çözümün nasıl parçası olurum" mantığı gelişse kentin birçok sorunu kendiliğinden çözülür.