Danıştay, Buca’da Büyükşehir’i reddetti... Belediye ön aldı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu ihalesini 3 milyar 921 milyon 481 bin lira ile en düşük teklifi veren Nurol-Yapı Merkezi ortaklığına değil de 529 milyon lira daha yüksek teklif sunan ikinci sıradaki Gülermak A.Ş'ye vermesinin yarattığı krizde flaş bir gelişme yaşandı.

İzmir 4. İdare Mahkemesi, Büyükşehir'in ihaleyi Gülermak A.Ş'ye verme kararını iptal etmişti. Büyükşehir Belediyesi de bu iptal kararına karşı Danıştay'a itirazda bulunmuştu. Son dakika gelişmesine göre Danıştay, Büyükşehir'in yaptığı itirazı reddetti.

Böylece iptal kararı kesinleşmiş oldu.

"SİZİ YİNE ELEDİK" YAZISI

Buna göre, belediyenin ihale komisyonunu tekrar toplayıp işi kime vereceğiyle ilgili yeni bir karar alması gerekiyor. Ancak, Başkan Tunç Soyer daha önce yaptığı açıklamalarda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kredisiyle yapacakları iş için çıktıkları ihaleyi, Türkiye mevzuatına göre değil EBRD mevzuatına göre yaptıklarını belirterek Gülermak tercihinde ısrarcı olduklarını ortaya koymuştu. Kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre de belediye, bunun için bir adım attı. Belediye Nurol-Yapı Merkezi ortaklığına Kurban Bayramı öncesi bir yazı gönderdi. Yazıda mealen "İhaleyi yeniden değerlendirdik ve sizi yine eledik" denildi. Bu durum, bir ön almaydı. Nitekim dün belediye bir açıklama yaparak ihale komisyonunun yeniden değerlendirme yaptığını belirterek, işin Gülermak tarafndan kaldığı yerden devam ettirileceğini açıkladı.

İZMİRLİ DAHA FAZLA BEKLEMESİN

Belediyenin ihaleyi yine Gülermak'a vermesinin ardından Nurol-Yapı Merkezi ne yapacak? Görüştüğümüz bazı yetkililer, konuyu tekrar mahkemeye taşıyıp taşımama konusunu değerlendireceklerini kaydetti. Bu isimler, "Hakkımızı tabii ki korumak istiyoruz ancak diğer yandan İzmir'de yapılacak böyle önemli bir yatırımı bekletmek de istemiyoruz.

Bizim üzüldüğümüz nokta mahkeme kararları ortadayken olayın bu noktaya getirilmesi. Niye?" ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kuyuya attığı taşın çıkarılması için aylardır uğraşılıyor. Olan da İzmirliye oluyor. Umarız metro inşaatı bir an önce başlar ve başta Bucalılar olmak üzere tüm İzmir, bu konforlu ulaşım imkanından yararlanmak için daha fazla beklemez.

KUSURA BAKMAYIN AMA SAMİMİ DEĞİLSİNİZ BEYLER!

İçlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de olduğu bazı siyasilerin, Aliağa'ya Brezilya'dan getirilip sökülecek uçak gemisiyle ilgili mangalda kül bırakmayan açıklamalarını görünce gülüyorum. Başkan Soyer, "O gemiyi İzmir'e sokmayacağım" diyor ve adeta esip gürlüyor. Gerek İzmir'den gerekse genel merkezden CHP'li birçok yetkili de aynı söylemle koro oluşturuyor. Peki samimiler mi? Hayır. Olmadıkları çok ortada. Bunların hepsi çok yapmacık ve popülist tepkiler.

GÖZ BOYAMAK İSTİYORLAR

Zaten gemideki asbest miktarının iddia edildiği miktarda olmadığı ve bir tehlike oluşturmadığını bizzat yetkili isimler açıkladı.

Bu bir yana. Ayrıca, Aliağa'da bugüne kadar 4 uçak gemisi ve onlarca savaş gemisi sökümü yapılmış. Şimdi selden kütük kapmaya çalışan bu isimler, o gemiler sökülürken ne yaptılar? Hiçbir şey. Şimdi popülist söylemlerle İzmirlilerin gözünü boyayacaklarını sanıyorlar. Böyle yapay gündem oluşturmalarla yapılan siyasetin ne İzmir'e ne de bu ülkeye bir faydası var.

Amaç, ülkeye ve kente hizmetse önce tutarlı ve samimi olunması gerekiyor.