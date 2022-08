İzmir’de İTOB OSB kavgası patladı

İzmir Menderes Tekeli Köyü'ndeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi hepimizin gururu. 20 yılda yüzde 97-98 doluluk, 16 bin 500 istihdam ve 1 milyar dolar ihracat hacmine ulaştı. Nitekim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da muhalefetin, AK Parti döneminde sanayi yatırımı yapılmadığı iddialarına, İTOB'un 20 yıl önce ve şimdiki hallerinin uydu görüntülerini paylaşarak yanıt verdi. Biz de bu gelişmeyi Yeni Asır olarak dün manşetimizden duyurduk.



4.5 YILDA İNANILMAZ ATILIM

Doğal olarak bölgenin şu anki Başkanı Onur Ramazan Acar'dan da bilgiler aldık. Ancak, Acar'ın "4.5 yıl önce batma noktasında bir OSB devraldık. Yüzlerce mahkeme dosyası önümüze yığıldı.

OSB'yi bu noktalara nasıl getirdiğimizi en iyi Sayın Bakanımız biliyor. 4.5 yıl önce devraldığımızda bölgenin 15 milyon lira borcu vardı. OSB'nin 57 arsası bankalara ve alacaklılara ipotekliydi. Şu an kasasında 35 milyon lirası var" şeklindeki sözleri kavga çıkardı. İzmir Ticaret Odası'nı 26 yıl yöneten ve bu dönemde İTOB OSB'yi de kuran Ekrem Demirtaş aradı. Demirtaş, milletvekili olmak istediğini belirttiği Acar'ın tamamen şov yapmaya çalıştığını belirterek, "Bu OSB'nin her türlü altyapısı ben ve arkadaşlarım yaptı. Ancak Acar, sanki ben orada hiçbir şey yapmamışım ve herşeyi kendisi yapmış gibi bir hava yaratma sevdası içerisinde. Söylediklerinin hiçbiri doğru değil" dedi. Tekeli'de 2500 dönüm araziyi metrekaresi 7 liradan satın aldıkarını ifade eden Demirtaş, "Yolları, kanalizasyonu, suyu, elektriği, arıtması ve doğalgazını yani her şeyini bir süreç içerisinde gerçekleştirdik.

Bu süreç içerisinde aynı zamanda organize bölgenin doğalgazdan elektrik üreten santralini de kurduk" dedi.



"GERİDE BORÇ DA KALMAMIŞTI"

Görevi bıraktığı 2018'in 6. ayına gelindiğinde bölgenin borcunun da kalmadığını savunan Demirtaş, "Acar'ın 15 milyon borç kaldığı yönündeki sözleri doğru değil.

Zaten 15 milyon borç varsa bile İTOB için bu para değildi. Bir parselin fiyatı sadece o kadardı. Burada 387 parsel var. Ancak Acar, bizim bıraktığımız santralin motorlarını yetkisini tam almadan 2 milyon Euro'ya sattı. Oysa bu motorların alış değeri 5 milyon Euro. O nedenle ben kendisine bu satış nedeniyle dava açtım. Satışı teklifler almadan ve düzgün ekspertiz yaptırmadan yaptı. Bu dava sürüyor" diye konuştu.



"ÇEVRE KATLİAMI YAPILDI"

Acar'ın kendisinin başkanlıktan ayrılmasının ardından bölgenin arıtmasını da çalıştırmadığını öne süren Demirtaş, "Arıtmanın yatırımıyla ilgili parayı bütçeye koymamıza rağmen bu yatırımı yapmadı ve kirli suyu Menderes ovası sulama kanalına verdi. Bu bir çevre cinayetiydi. Ben bu durumu bakanlığa ve CİMER'e şikayet ettim. Kontrollerde 2 defa kirlettikleri tespit edildi ve cezalar yazıldı" ifadelerini kullandı.

Acar'ın açıklamasında söylediği davaların da bu davalar olduğunu ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti: "Ben ve benim dönemimdeki yönetim ve bölge müdürü hakkında hiç aslı astarı olmayan nedenlerle bir takım savcılık şikayetleri yaptı. Bunlarla ilgili ifadeler savcılıkta veriliyor. Benim açımdan bu konuda bir dava söz konusu değil. Davalar dediği konu kendisini İTOB'un menfaatlerin aksine motorları satması ve çevre kirliliği yaratması olaylarıdır." Tarafların söyledikleri bir yana neticede önümüzde İTOB gibi İzmir'in gurur kaynağı bir eser var. İTOB'un bugünlere gelmesinde küçük veya büyük tüm emek sahiplerine İzmirliler olarak minnettarız...

