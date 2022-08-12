O zaman siz niye yüzde 176 zam yapmıyorsunuz Başkan Tugay?

CHP, ısrarla enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerin çok üstünde olduğunu iddia ediyor. Sürekli bunun propagandasını yapıyor. CHP'li Cemil Tugay yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi'nin çıkardığı 'Gazete Karşıyaka'da da bu hafta aynı konu işlenmiş ve vatandaşın Temmuz ayı itibariyle resmi rakamlara göre yıllık yüzde 79 olan enflasyon oranına inanmadığı iddia edilmiş. Manşet haberde, Türkiye Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) isimli oluşumun enflasyonun yüzde 176 olduğu yönündeki iddiası da gündeme getirilerek bir anlamda gerçek enflasyonun ENAG'ın açıkladığı rakamlar seviyesinde olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmış.

"KENDİSİ DAHA DÜŞÜK ZAM YAPIYOR"

Peki Başkan Cemil Tugay ve belediye yönetimi bu iddiaları konusunda samimi mi? Hayır... Dün Karşıyaka Belediyesi'nin şirketi Personel A.Ş'de çalışan bir işçi kaynağımız, bu gazetenin görsellerini de göndererek, Başkan Cemil Tugay'ın "samimiyetsizlik" içerisinde olduğuyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Tugay'ın aynı zamanda CHP'li belediyelerin işveren sendikası olan SODEMSEN'de Başkanvekili olduğunu belirten Personel A.Ş. çalışanı, "Bakın bugünlerde bizim şirketimizde 1500 işçiyle ilgili toplu sözleşme görüşmeleri yapılıyor.

Tugay, diğer belediye şirketi Kent A.Ş'de yetkiyi SODEMSEN'e vermişti ancak bizim şirketimizde bunu yapmadı. Yetkiyi şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aydın'a verdi. Sendika tarafından bizlere ilk yıl için işçinin kıdemine göre yüzde 45-70 arasında bir zamda anlaşıldığı bildirildi. İkinci yıl için ise, yüzde 45'lik bir zamda mutabık kalınmış.

Bununla ilgili sözleşme imza aşamasında.

Yani gördüğünüz gibi bir yandan vatandaşta enflasyonun yüzde 100'ün üzerinde algısı oluşturmaya çalışırlarken bir yandan da kendileri resmi enflasyon oranında bile zam yapmıyorlar" diye konuştu.

"SAMİYETSİZLİK VE İLKESİZLİK"

Personel A.Ş. çalışanı şöyle devam etti:

"Başkan Tugay'a soruyorum, madem enflasyonun çok daha yüksek olduğunu iddia edip gazetenize bu yönde manşet attırıyorsunuz, o zaman siz niye resmi rakamların da altında zam yapıyorsunuz? Bu nasıl bir samimiyetsizlik, nasıl bir ilkesizlik?" İşçi doğru söylemiyor mu? Madem enflasyonun daha yüksek olduğunu söyleyip algı oluşturmaya çalışıyorsunuz o zaman ağzınızdan çıkana uyun da çalışanınıza ona göre zam yapın da görelim! Yoksa enflasyon oranları konusunda vatandaşın aklını karıştırmaya çalışmayın!

HALK TAŞIT'A ZAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi zam yapmadan duramıyor. Bugünkü meclis toplantısında da Halk Taşıt ücretlerine zam yapılmasının gündeme geleceği bildirildi.

Dün Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısından sonra görüştüğümüz AK Partili Fikret Mısırlı, "Son UKOME'de ulaşıma zam yapmak istediler. Ancak yaptıramadılar.

Şimdi İZTAŞIT biniş ücretlerinin 6.5 liradan 7.5 liraya çıkarılması şeklindeki bir önergeyi bugün meclise getirecekler.

UKOME'de yapamadıkları meclis çoğunlukları ile geçirecekler" dedi.

Bu arada su tarifeleri değişikliğiyle ÜFE oranında her ay zam yapıldığına dikkat çeken Mısırlı, "Bu uygulama sadece İzmir'de var. O da CHP'nin belediye meclisinde çoğunlukta olması nedeniyle uygulanıyor.

İstanbul ve Ankara'da çoğunluk AK Parti'de olduğu için bunu yapamadılar. Şimdi orada da Menderes bölgesindeki tarımsal su kullanımına tarife değişikliği yaparak zam getiriyorlar. Zamdan önce İZSU kaçak su oranlarını azaltsalar İzmirlinin sırtına daha az yük olurlar" dedi.