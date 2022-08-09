İzmir Barosu’nda Cumhuriyetçiler yine bölündü

İzmir Barosu, 11 binden fazla üyesiyle seçime gidiyor. 15-16 Ekim'de yeni başkan seçilecek. Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi olan mevcut Başkan Özkan Yücel, iki dönem kuralı nedeniyle yeniden aday olamayacak. Yerine ise, grup içinde yapılan seçimde Sefa Yılmaz'ın aday gösterilmesi kararlaştırıldı. İki dönemdir yönetimi Çağdaş Gruba kaptıran Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu ise, yeniden bölündü. Bazı grup avukatlarının oluşturduğu yürütme kurulu, Cumhuriyetçilerin adayının Ali Barış Ercan olduğunu açıkladı. Ancak, bu isim grubun tamamından onay alamadı.

İLKE EROL DA ADAY OLDU

Bir önseçim de yapılmazken İzmir'de tanınmış avukatlarından İlke Erol da adaylığını açıkladı. Daha önce baroda genel sekreterlik görevinde de bulunan İlke Erol'un adaylığını açıklamasının ardından Ali Barış Ercan'ı aday gösteren cephenin ön seçime gitmek istediği ancak İlke Hanım'ın "Adayınızı açıklamadan önce ön seçime gitseydiniz" diyerek kabul etmediği belirtiliyor. Öte yadan dördüncü aday olarak yarışa Avukat Hakları Grubu adına Hüseyin Karakoç da girecek.

İSİMLER ÖN PLANA ÇIKACAK

Anlayacağınız, Cumhuriyetçi Avukatlar'ın yine bölünmesiyle Çağdaş Grup tekrar avantaj kazandı. Ancak İzmir Barosu'nda büyük çoğunluk için ne yüzde 100 'Çağdaşçı' ne de yüzde 100 'Cumhuriyetçi' denilemeyeceğini belirten bazı tecrübeli avukatlar, bu yüzden gruplar kadar adayların kendi özelliklerinin de ön plana çıkacağına dikkat çekiyor. Bakalım ipi kim göğüsleyecek?

ESİAD'DA KADIN REKABETİ YAŞANACAK

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) başkanlığa aday olan Ege Sanayici ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Mustafa Karabağlı, Eylül ayında dernekteki görevinden ayrılacağını duyurdu. Böylece Karabağlı'nın EBSO adaylığının netleşmesinden bu yana ESİAD içinde duayen isimlerin müdahalesiyle süren tartışma da sonuca bağlanmış oldu. Peki ESİAD'da bir seçime mi gidilecek ya da yönetim içinden yeni bir başkan mı seçilecek? İş dünyası sivil toplum kuruluşlarında ve özellikle ESİAD'da yönetim kurulu başkanı, Yüksek İstişare Konseyi ve kurucu isimlerin üzerinde uzlaştığı isim olur.

İKİ İSİM ÖN PLANDA

Edindiğimiz bilgiler yeniden seçime gitme seçeneğinin gündemde olmadığı yönünde. Yönetim içinden ise, temayüller gereği bir başkan yardımcısının bu göreve getirilmesi bekleniyor.

Şu an başkanvekilliği görevlerini İzmir'in tanınmış iş kadınları Sibel Zorlu ve Perihan İnci yürütüyor. Yani üyeleri erkek ağırlıklı bir kuruluş olan ESİAD'da yeni başkan bir kadın olacak gibi görünüyor. Ancak tabii ki, kurucu ve duayen isimler başka bir seçeneği de gündeme getirebilir.