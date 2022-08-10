Doktor başkanın belediyesinde kadın doktora sözlü şiddet iddiası

Türkiye'de sağlık çalışanlarının en büyük sıkıntılarının başında zaman zaman hasta veya yakınlarından gördükleri sözlü veya fiziksel şiddet geliyor. Maalesef, bununla ilgili hemen hemen her gün olumsuz ve can sıkan olaylara şahit oluyoruz. İşte en son Foça Devlet Hastanesi'nde bir sağlık çalışanının dizi makasla yarıldı. Yarasına 12 dikiş atıldı. İşte böyle bir süreçte bizlere ilginç bir bilgi ulaştı. Sağlık Bakanı olma hayali kurduğunu açıklayan doktor Cemil Tugay'ın yönettiği Karşıyaka Belediyesi'nde bir kadın diş hekimine sözlü şiddet uygulandığı öne sürülüyor.

TUGAY'IN YARDIMCISI ÇIKTI

Üstelik bunu uyguladığı öne sürülen kişi ise, Tugay'ın Başkan Yardımcısı Berkhan Alptekin... İddiaya göre, Alptekin, belediyenin sadece muayene ve bilgilendirme yapılan ve tedavi hizmeti verilmeyen, "ruhsatsız diş polikliniğine" çocuklarıyla gelmiş. Uzman diş hekimi kadın, prosedürle ilgili kendisini bilgilendirmiş.

İddiaya göre Berkhan Bey, tedavi yapamayacaklarını belirten kadın diş hekimine herkesin içinde bağırmış çağırmış... "Siz görürsünüz" deyip çıkıp gitmiş... Bir kaynağımız bu olayı, "Sağlıkta şiddetin kurumsal hali. Şiddet sadece bıçakla, kurşunla, yumrukla olmaz, sözle de olur" ifadeleriyle aktardı bizlere...

"SİNİRLENDİM" AÇIKLAMASI

Tabii, gazeteci olarak bu iddiaları muhatabına da sormamız gerekiyordu...

Alptekin'i aradım... "Ben oraya iki çocuğumla gittim. Gitmeden önce arayıp prosedür hakkında bilgi aldım. Birinin üst üste iki dişi çıkıyordu. Bununla ilgili çekilmesi mi gerekiyor yoksa beklenmesi mi gerekiyor diye oradaki hocamızın fikrini alacaktım. Ancak o da bana bir sürü prosedür anlatınca ve küçük çocuğumun dişten dolayı gerildiğini görünce ben de ister istemez sinirlendim. 'Bunları ben size telefonda sormuştum. Bana tekrar tekrar anlatmanıza gerek yok. Başkan Yardımcısı olarak bana bu kadar prosedür anlatılıyorsa ve vatandaşa da böyle yapıyorsanız işimiz var, sıkıntı yaşarız' şeklinde şeyler söyledim. 'Ben çocuğumu alıp gidiyorum' diyerek oradan ayrıldım. Bağırıp çağırmadım" dedi.

CHP MECLİS'İ TOPLAYACAKTI

Yani sinirlendiğini ve doktora bir fırça bastığını da kabul etmiş oldu. Edindiğimiz bilgilere göre, konu Başkan Tugay'a kadar iletilmiş ancak konuyla ilgili ne yapılmış bilmiyorum. Bu arada bu olayın sağlıkta şiddet konusunda TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmaya çalışan CHP'li bir belediyede yaşanıyor olması da çok manidar. Bize bu olayı aktaran kaynağımız bu ironik duruma, "Hani bir laf vardır önce kendi kapının önünü süpür diye. Önce Karşıyaka Belediyesi'ni bir süpür de sıra ondan sonra Meclis'e gelsin" sözleriyle dikkat çekti.

Berkhan Bey, konuşmamızda çok kibardı. Tabii ki ortada bir fiziksel şiddet de yok... Ancak makam mevki sahiplerinin de sağlık personeline yaklaşımlarında daha dikkatli olmaları gerektiğini de vurgulamamız şart.