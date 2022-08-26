Vekiller İzmir’de Tuncay Özkan rakı masasında

CHP'nin Ekonomi Masası, iki gün İzmir'deydi. İş dünyasına yönelik ziyaretler ve görüşmeler yaptılar. Pek bir şey söylemediler. Bu arada Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın başkanlığındaki masa kentte olunca İzmir milletvekilleri de hemen hemen tam kadro bir şekilde onlara eşlik etti.

Gözler bir dönem İzmir'in siyasi patronluğuna soyunan Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı da aradı. Ama boşuna.

Çünkü, Tuncay Bey, her zamanki gibi ortalarda yoktu.



TÜRKİYE'Yİ KURTARIYORDU!

Aylardır İzmir'e geldiğinde CHP İl Başkanlığı'na bile uğramayıp sadece Alsancak'taki bürosunun önündeki gevrekçiden video çekerek 'ekonomi' üzerine ahkam kesen Özkan'dan beklenen haber önceki gün akşam saatlerinde başkentten geldi. Özkan, gazeteci Faruk Bildirici ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile Ankara'dan bir gazeteciyle rakı masasında Türkiye'yi kurtarıyordu!



İzmir'de sahada bu kadar milletvekili varken Özkan'ın yemeğinden sosyal medyaya yansıyan fotoğrafta, masanın yanındaki servis sehpasında istiflenen 2 şişe rakı dikkat çekti.



"TEMİZLEYECEĞİM" DEMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2014'de "Rakı masalarında Türkiye'yi kurtaranlardan partiyi temizleyeceğim. Bana çalışan adam lazım, rakı sofralarında konuşan adam değil" demişti. Bu sözü büyük yankı bulmuştu. Ancak o söz lafta kaldı.



İşte bunun en bariz kanıtlarından biri de Özkan'ın bu fotoğrafı oldu...

Oradaki gazetecilere ve ilçesinde başarılı çalışmaları ile bilinen Utku Gümrükçü'ye bir lafımız tabii ki yok. Kimin ne yiyip içtiğine karışamayız. Bizi ilgilendirmez.



Ancak, genel seçime 1 yıldan az bir süre kala Özkan'ın partisi, kendisinin de seçim bölgesi olan İzmir'de toplu halde sahadayken Ankara'da rakı masasında ülke kurtarmaya çalışmasının büyük bir hata olduğu da bir gerçek.

Tarkan'ın maliyeti 1 milyon dolar mı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile en etkili danışmanı Güven Eken ve şarkıcı Tarkan'ın dostluğu yıllardır sürüyor. Geçtiğimiz günlerde de üç ismin, kollarını birbirlerinin omuzlarına atarak birlik ve dayanışma görüntüsü verdikleri fotoğraflarını bu köşede yayınlamıştık.

Soyer ve Eken, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü'nde, Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan'a konser verdirecek.



AÇIKLAYIN BAŞKAN SOYER

Yalnız şehirde bu konserin organizasyonuyla, kulisiyle, gitti geldisi ve Tarkan'a ödenecek parayla birlikte 1 milyon doları bulduğu konuşuluyor. Bu iş adeta bir şehir efsanesi olmaya doğru gidiyor.

Sayın Soyer, hani şeffaf belediyecilikten bahsediyordunuz ya... Şu konserin maliyetini İzmirlilere bir açıklasanız da bir yandan kriz var derken diğer yandan bu işe ne kadar para saçtığınızı öğrensek...