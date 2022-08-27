Menderes dosyasındaki o otele yıkım kararı

Menderes Belediyesi'ne yönelik ilçe başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Özdere'de yapımı büyük ölçüde tamamlanan Von Resort Bien Perla Oteli iddiaların odağında yer aldı. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP'li meclis üyesi Ertan Güleç, bu otelin kaçak bölümlerine göz yumma karşılığında rüşvet olarak bu şirketin Bodrum'da inşa ettiği villalardan aldıkları iddiası nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.



18 BİN METREKARE KAÇAK İDDİASI

Peki, Menderes'te belediye başkanının açığa alınmasına neden olan iddiaların odağındaki otelin ruhsata aykırı bu kaçak bölümleri ne olacak? Öyle kalacaklar mı?

En son bu otelin kaçak, yani imar mevzuatına aykırı bölümünün büyüklüğünün 18 bin metrekareyi bulduğu iddiaları kamuoyuna yansıdı.



19 EYLÜL İÇİN YIKIM KARARI

İşte bu kaçak bölümlerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Menderes Belediyesi daha önce mühürlediği ancak her defasında inşaata devam ettiği öne sürülen otelle ilgili yıkım kararı aldı. İlçe belediyesi, bu yıkımla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Sonuç olarak otelin kaçak bölümlerinin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 19 Eylül'de yıkılması kararlaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkan Vekili Hamdi Ziya Aydın, konunun takipçisi olan ve bilgi edinme başvurusu yapan Temiz İzmir Derneği Başkanı Nivent Kurtuluş'a verdiği cevapta da bu tarihi bildirdi.



'YÜRÜTMEYİ DURDURMA' ÇIKAR MI?

Tabii bu aşamada oteli yapan şirket, yıkım kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı aldırmak amacıyla yargıya başvuracaktır.

Hatta başvurmuştur da... Bu karar çıkar mı veya Büyükşehir Belediyesi bir bahane ile bu yıkımı erteler mi bilemiyoruz?

Dün görüştüğüm Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Gereken işlem neyse o yapılır" dedi ama gelişmeler ne yönde seyredecek hep birlikte göreceğiz.

Adalet neyse o tecelli etsin...

Belediyede e-imza ile soygun

Menderes Belediyesi'nde maalesef olaylar bitmiyor... En son ortaya çıkan skandal da akıl alacak gibi değil. Belediye şirketi Cumovası A.Ş'de iddialara göre bir çalışan, Yönetim Kurulu Başkanı olan Meclis üyesi Cumali Önder'in yetkisinde ve kullanımında olan şirket e-imzasıyla vurgun yapmış.

İddiaya göre, e-imzayı kullanarak şirket banka hesabından kendi hesabına 165 bin lira aktarmış ve kayıplara karışmış.



SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Dün görüştüğümüz Belediye Başkanvekili Erkan Özkan'a bunu da sordum.

"Onunla ilgili adli işlem yapıldı" dedi.

Görüştüğümüz belediye yetkilileri de bu olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.

Aylardır usulsüz ihale, rüşvet gibi iddialarla çalkalanan ve başkanı açığa alınan belediye bir türlü durulmuyor, durulacak gibi de durmuyor...