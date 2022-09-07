İzmir’de 428 milyon liralık intikam!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu inşaatı işini 529 milyon lira daha yüksek teklif etmesine rağmen Ankaralı Gülermak firmasına vermesiyle yaşanan krizde çok konuşulacak bir gelişme oldu. Belediye Başkanı Tunç Soyer'den "İntikam alıyor" iddiasını gündeme getirebilecek bir adım geldi.

Biliyorsunuz Buca Metrosu ihalesinde 3 milyar 921 milyon lira ile en düşük teklifi Nurol İnşaat-Yapı Merkezi ortaklığı verdi.

Ancak teklifi aşırı düşük bulunup elenen ortaklık, Büyükşehir'in bu kararını mahkemeye gidip iptal ettirdi. Ancak Büyükşehir Belediyesi Başkan Tunç Soyer'in talimatıyla ihale komisyonunu yeniden toplayıp işi yine Gülermak'a verdi. Nurol İnşaat ve Yapı Merkezi de belediyenin bu ikinci kararını da mahkemeye taşıdı.

NUROL EN DÜŞÜK TEKLİFİ VERMİŞTİ

Bu gelişmeler yaşanırken belediyeye bağlı İZSU, Körfez'deki koku sorununu giderme çalışmaları kapsamında Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazı 2. ikmal inşaatı yapım işi için ihaleye çıktı. Bu da mali anlamda Buca Metrosu kadar olmasa da yine büyük bir işti. Buca Metrosu'nda Büyükşehir ile mahkemelik olan Nurol İnşaat, bu ihalede Alkataş İnşaat ile birlikte 428 milyon 975 bin lira ile en düşük teklifi veren ortaklık oldu. İkinci sıradaki Faber İnşaat-Arbiogaz Çevre ortaklığının teklifi 474, üçüncü sıradaki Dillingham Cons. Int. Inc-Özka İnşaat Ortaklığı'nınki ise 614 milyon lira oldu.

Ortaya ilginç bir tablo çıktı. Bu gelişmeyi biz de bu köşeden siz okuyucularımıza aktardık.

BAŞKAN SOYER İHALEYİ İPTAL ETTİ

Ancak Soyer, EKAP'a da yansıyan bilgiye göre, ihaleyi en düşük teklifi sunan Nurol İnşaat'a vermek yerine iptal etti.

Gerekçe ise, gelen tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması gösterildi.

Böylece temiz Körfez hayali de bir süre daha ertelenmiş oldu. Yani Soyer'in bu hareketinin ceremesini biz İzmirliler kötü koku duyarak çekmeye devam edeceğiz.

ŞENGÜL: BAĞIŞ İDDİALARI YALAN

AK Parti'den ihraç edilen İzmir İl eski Başkanı ve milletvekili Aydın Şengül'den İyi Parti'ye geçeceği yönündeki haberlerle ilgili ilk açıklama geldi. Sizlere dün bu köşede Şengül'ün İyi Parti'de TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray arasında bir çekişmeye neden olduğunu aktardık.

Dervişoğlu, Şengül'ün partilerine katılması için çalışırken Çıray'ın ise Genel Başkan Meral Akşener'e "Şengül'ü kesinlikle partiye almayalım. Zararı olur" diye rapor verdiği bilgisini kaleme aldık. Bunu yazarken kulislerde Şengül'ün İzmir 2. bölgede seçilebilecek bir yerden aday gösterilmesi halinde İyi Parti'ye kimi söylentilere göre 50 milyon lira bağış yapacağı yönünde konuşulanlara da yer verdik.

"KİMSEYLE PAZARLIK YAPMADIM"

Bu yazımızın ardından Şengül, aradı ve bu bağış iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade etti. Şengül, "Ben hariç herkes konuşuyor, yorum yapıyor. Evet bir teklif aldım, değerlendiriyorum. Konu olgunlaştığında gerekli açıklamayı yaparım.

Bağış iddiaları ise kesinlikle doğru değil.

Hiç kimseyle bir pazarlık yapmadım.

Böyle bir şeyin dile getirmesinden bile zul duyarım" dedi. Şengül, Çıray'ın 2. bölgede kendisine rakip olmasından çekindiği için partiye geçişine karşı çıktığı yönündeki iddialar için ise, "Benim kimsenin yerinde gözüm de yok" diye konuştu.