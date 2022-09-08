Başkan yiyen otelden bakanlığa ilginç teklif!

İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik ilçe başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Özdere'de yapımı büyük ölçüde tamamlanan Von Resort Bien Perla Oteli iddiaların odağında yer aldı. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP'li meclis üyesi Ertan Güleç, bu otelin kaçak bölümlerine göz yumma karşılığında rüşvet olarak bu şirketin Bodrum'da inşa ettiği villalardan aldıkları iddiası nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

'DURDURMA' KARARI ÇIKTI

Kayalar'ın gitmesinin ardından bu otelin kimi iddialara göre 18 bin metrekareyi bulan kaçak bölümleri için Menderes Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül'de gerçekleştirmek üzere yıkım kararı aldı. Ancak son dakika gelişmesine göre, oteli inşa eden şirketin başvurduğu mahkeme, "yıkım kararının yürütmesinin durdurulmasına" hükmetti. Yani 19 Eylül'de yıkım yapılamayacak.

Okurumuzun gönderdiği fotoğrafta inşaat hiç de durmuşa benzemiyor.

PLAN KARŞILIĞI ARSA TEKLİFİ

Bu gelişme üzerine şu ana kadar yaşananlarla ilgili hiçbir açıklama yapmayan şirket yetkililerini aradık. Görüştüğümüz yetkili Songül Van, ilginç bilgiler verdi.

Otelin iddia edildiği gibi 18 bin metrekare değil, sadece 3 bin metrekare fazlalığı olduğunu savunan Van, "Bu da kaçak değil, bilmeden yapılan, hatayla oluşmuş bir fazlalık.

Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na inşaat alanıyla ilgili yeni bir imar planı hazırlayıp sunduk. 'Zaten 3-4 kez imar kirliliği nedeniyle belediyeye cezamızı ödedik. Bunun emsalini hiçbir şekilde düzeltemedik' dedik ve 'Buradaki 86 bin metrakarelik arsamızın 7 bin metrakaresini bila bedel yani ücretsiz olarak size verelim, bunun karşılığında da hazırladığımız yeni planı onaylayın' teklifinde bulunduk.

Zaten hakim de yürütmeyi durdurma kararını bu başvurunun sonucunun beklenmesi için verdi. Yeni plan onaylandığında o 3 bin metrakarelik alan da yasal statüye kavuşacak. Umudumuz bu" diye konuştu.

HERKES İSTERSE NE OLUR?

Van'ın açıklamasına çok şaşırdık. Bu iş nasıl olacak? Yani siz ruhsat alıp inşaat yapıyorsunuz, ancak inşaatı bildirdiğinizden daha yüksek yoğunlukta yapıyorsunuz.

Sonra da devlete "Ben size bedava arsa vereyim, burayı yasal hale getirin" diye başvuruyorsunuz. Bakanlık böyle bir teklifi kabul eder mi? Bunun yasalarda yeri var mı? Kaçak olan bir yer bu şekilde yasal hale getirilebilir mi?

O zaman herkes inşaat ruhsatı aldıktan sonra daha yüksek yoğunlukta inşaat yapıp benzeri bir teklifle bakanlığın veya belediyenin karşısına çıkmaz mı?

İNŞAAT DA DEVAM EDİYOR

Zaten burada mühürlemelere rağmen inşaat bitme aşamasına getirilmiş, yani mühür fekki yapılmış. Bu arada Songül Hanım'a sorduğumuzda şu an inşaatın hem inşaat yasağı hem de mühürleme nedeniyle devam etmediğini söyledi.

Ancak bir okurumuzdan gelen dün çekilmiş fotoğraflarda çalışmaların devam ettiği görülüyor. İnsanların ve makinelerin harıl harıl çalıştıkları görülüyor. Bu nasıl durma? Gelişmeleri takip edeceğiz...