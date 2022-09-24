Bay Kemal resti çekti ama savaş daha bitmez

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nun Seferihisar'daki toplantısında adaylıklarını bir türlü gündemden düşüremediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a üstü örtülü olarak "Benimle misiniz?" resti çekti. İki isim mecburen "Evet yanındayız" dedi. Ancak bu, savaşın bittiği anlamına gelmiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı İzmir ziyaretinde açıkladı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da adaylığını açıklaması konusunda meydan okudu.

Ancak aday olmak için yanıp tutuştuğunu her fırsatta belli eden ve bu yönde söylemlerde bulunan CHP lideri ise, bu meydan okumaya bir türlü karşılık veremedi. Hala da verebilmiş değil. Çünkü 6'lı masada ismini adaylık konusunda bir türlü tam olarak kabul ettiremiyor, ayrıca kendi partisi içinde bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası adaylığını gündemden düşüremiyor.



İKİ İSMİN ADAYLIĞI DA GÜNDEMDE

İmamoğlu ve Yavaş arasındaki adaylık yarışı, CHP yandaşı medyayı bile böldü.

İki isim de besledikleri medya üzerinden kendi adaylıklarını pompalamaya çalışıyor. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına baştan bu yana mesafeli duran İyi Parti lideri Meral Akşener de İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı konusunda sürekli alttan nabız yokluyor.



RESTLE KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

İşte 3 isim arasındaki alttan alta çekişme sürerken Kılıçdaroğlu, dün Seferihisar'da yapılan CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda İmamoğlu ve Yavaş'ı köşeye sıkıştırmaya yönelik bir hamle yaptı. Sitemli bir dil kullanan Kılıçdaroğlu, örgüte hitap ediyor gibi yaparken örtülü bir şekilde İmamoğlu ve Yavaş'a adeta rest çekti ve "Gerçekten benimle birlikte misiniz?

Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" dedi.





İLK YANIT İMAMOĞLU'NDAN GELDİ

Bu restin ardından İmamoğlu ve Yavaş'ın şimdilik yapabileceği çok fazla bir şey yoktu. Böyle bir çağrıya ister istemez olumlu yanıt vermek zorunda kaldılar. İlk açıklamayı yapan İmamoğlu, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" ifadesini kullandı.

Yavaş da "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" mesajı verdi.

Bu sözleri, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda mücadeleyi bırakacakları anlamına gelmiyor. Özellikle İmamoğlu, bütün siyasi kariyerini Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine kurguluyor. Belediyesinin kaynaklarını özellikle kendisine yakın medya oluşturma konusunda hoyratça kullanıyor.



MERAL HANIM İKNA OLMAYABİLİR

Alttan alta bu yarış son ana kadar devam edecek. Üstelik daha bunun 6'lı masa boyutu var. Diğer 4 küçük parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına belki direnemeyebilir. Ancak Meral Hanım'ın bunu sorunsuz bir şekilde kabul etmesini beklemek siyasi saflık olur. Akşener partisinin oylarının arttığını ve bu nedenle masada CHP kadar söz haklarının oluşmaya başladığına inanıyor ve dizginleri kolay kolay Kılıçdaroğlu'na bırakacak gibi durmuyor. Kılıçdaroğlu'nun dünkü çıkışını "Erdoğan gibi o da adaylığını İzmir'den açıkladı" diye yorumlayanlar oldu ama anlattığımız tablo, bu pilavın daha çok su kaldıracağını gösteriyor.