İzmir’de ikinci baro için harekete geçildi

İzmir Barosu'nun son yıllarda HDP çizgisine kayması Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı avukatları rahatsız etti. Hele baronun haftasonu yapılan genel kurulunda Aryen Turan isimli avukatın kürsüye çıkıp Türkiye Cumhuriyeti devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı yönünde çirkin iftiralarda bulunması bardağı taşıran son damla oldu.

'SİYASİ' ALGISI DEĞİŞTİ

İzmir'de tanınmış avukatlardan biri olan Serhat Erkmenoğlu öncülüğünde bir grup avukat, kentte ikinci bir baro kurmak amacıyla harekete geçti. Kentlerde yeni baroların kurulmasına olanak sağlayan yasal düzenlemenin hayata geçirildiği dönemde bu konu yine gündeme gelmişti. Ancak, şu an yönetimdeki Çağdaş Avukatlar Grubu'na rakip olan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'na üye avukatların buna pek sıcak bakmamasıyla gerçekleşmemişti. Çünkü o dönem böyle bir girişim siyasi olarak algılanmıştı.

Ancak o algı şimdi kalktı. İzmir Barosu'nun son genel kurulundaki o skandal konuşmanın baro yönetimince de adeta sahiplenilmesi yeni bir süreci başlattı.

'5 BİN AVUKAT DA TOPLARIZ'

Yeni bir baro kurulabilmesi için 2 bin avukatın bir araya gelmesi gerekiyor.

İzmir Barosu'nda ise, kayıtlı 12 binden fazla avukat bulunuyor. HDP çizgisinde olan Çağdaş Avukatlar Grubu'nun bu seçimi kazanırken aldığı oy ise, 3 bin 300 civarı. Yani geride 9 bin civarında avukat var. İzmir Barosu'nda örgütlü 3 bin 300 avukat, diğerleri sürekli bölündüğü için baro yönetimini elinde tutuyor.

Ancak 2 bin avukatı toplamak da hiç kolay değil. Üye sayısı çok daha fazla olan İstanbul'da bile bu zor yapıldı.

Biz de yeni baro için çalışma başlatan Erkmenoğlu ile görüştük ve kendisine bu kadar avukatı toplayıp toplayamayacaklarını sorduk. Cevabı, "Gelinen son nokta ve haftasonu genel kurulda yapılan o konuşmanın ardından 5 bin avukat bile toplarız. Şu son seçimdeki olay insanları çok rahatsız etti. Bunun böyle devam etmesinin İzmir Barosu adına bir utanç vesilesi olduğu kanaatindeyiz" oldu.

'BUNLARI KABULLENEMİYORUZ'

Erkmenoğlu, şunları dile getirdi:

"Baro kürsüsünden PKK'yı destekleyen Kürtçe konuşmalar yapıldı. Biz bunları kabullenemiyoruz. Mevcut baro sistemi içerisinde de bu bölünmüşlük nedeniyle bir çare bulunamıyor. Bir takım insanların kişisel hırslarını geride bırakamayıp bölünerek seçime girmesi nedeniyle bu iş seçimle olmuyorsa o zaman burası bizim baromuz olmaktan çıkar ve biz kendi baromuzu kurarız. Başka çaremiz kalmadığı için ikinci bir baroyu kurarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

Baro bir meslek kuruluşudur ve siyaset yapmaması gerekir. Bugüne kadar ikinci baronun kurulması için insanların karşısına ciddi bir şekilde çıkılıp konuşulmadı.

Bizim amacımız siyasi değil, İzmir Barosu'nu gerçek görevine yönlendirmek istiyoruz. Bu yöndeki bir çalışmayı kendimizi iyi ifade ederek insanlara sunarsak netice alırız diye düşünüyoruz.

Şimdiden olumlu tepkiler alıyoruz." Erkmenoğlu inançlı konuştu. Bakalım bir grup avukat tarafından çakılan bu kıvılcım ateş olup 2 bin ve üzerinde avukatı buluşturabilecek mi yoksa hedefine ulaşamayan bir girişim olarak kalacak mı hep birlikte göreceğiz...