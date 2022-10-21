İşte Büyükşehir’in yeni Başkan vekili: Ulaş Aydın!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde devlet memuru kadrosundaki Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olan Ulaş Aydın, sosyal medyada açıkça siyaset yapıyor. Biz de bu durumu geçtiğimiz aylarda manşetimizden gündeme getirdik. Meğer Ulaş Aydın, şimdi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'vekili' olmuş.

Aydın, aynı zamanda Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi de olan mevcut Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun pabucunu hem de O'nun ilçesinde dama attı!

CEMİL TUGAY PAYLAŞTI

Bunu biz değil, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay söylüyor. Tugay, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde açtıkları parkla ilgili yaptığı paylaşımda katılan protokol üyelerini sayarken Ulaş Aydın'ı "Büyükşehir Belediye Başkanvekili" sıfatıyla dile getirdi.

Zaten törenden paylaştığı fotoğraflarda da Aydın, protokolde bir başkan vekili gibi Tugay'la yan yana oturuyor. Bürokrattan başkan vekili olduğu nerede görülmüş?

135 yıllık kurumun ayarlarıyla işte böyle oynanıyor. Bakalım daha neler göreceğiz!

Bu arada Soyer, geçtiğimiz aylarda Özuslu'dan Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekilliği görevini almış ve bu göreve Murat Aydın'ın seçilmesini sağlamıştı.

Anlaşılan Soyer, Özuslu'yu 'vekillik' konusunda da arka plana itme niyetinde!

NEPTÜN HANIM'DAN İLGİNÇ ÇAĞRI: KENTLİLER GELMESİN!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir Köy-Koop Birliği Başkanlığı'nı yürüten eşi Neptün Soyer, verdiği röportajda ilginç bir tespitte bulundu.

Neptün Hanım, İzmir tarımının en büyük sorununun kentten gelip tarla alan kentliler olduğunu dile getirdi. İzmir'in kırsalında yaşayan nüfusun yüzde 35'lerde olduğunu belirten Soyer, bunun Türkiye geneline göre hala çok yüksek olduğunu belirtti.

"TARIMI SEKTEYE UĞRATIYORLAR"

"Buna karşılık İzmir tarımındaki en büyük sıkıntı dışarıdan gelen göçler. Köylere yerleşmek isteyen, toprak sahibi olan kentlinin, tarımla uğraşmadan o toprağa sahip olması sıkıntı. O toprakta tarım yapmadan bir romantik köy hayatı yaşanması tarımı sekteye uğratıyor" diye konuştu. Yani bir anlamda kentlilere, "Tarım yapmayacaksanız köye gelip tarla almayın" dedi. Siz ne diyorsunuz? Bizce Neptün Hanım, doğru söylüyor. Sırf köy hayatı yaşama hevesiyle oralardan tarla tapa alıp onu ekip biçmemek, tarımsal üretkenliği azaltıyor.