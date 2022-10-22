Bayrak skandalı gölgesinde baro seçimi

İzmir Barosu'nda 12 bini aşkın avukat bu hafta sonu yeni yönetim kurulunu belirleyecek. Şu an 5 başkan adayı ve liste var. İki dönemdir yönetimi elinde bulunduran Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Sefa Yılmaz olacak. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan ise, İlke Erol ve Ali Barış Ercan başkan adayı olarak çıktı.

Seçimde ilk kez boy gösterecek Avukat Hakları Grubu'nun adayı Hüseyin Karakoç, Mücadeleci Avukat Grubu'nun adayı ise Tacettin Çolak olacak.



"BÖLÜNME ÇAĞDAŞ'A YARIYOR"

Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun bu seçimde de bölünmesi, Çağdaş Avukatlar Grubu'nun şansını artırıyor. Çağdaş Grubun, geçtiğimiz seçimlerde Cumhuriyetçi adaya 1600 civarında fark attığı gerçeği de ortada. Ancak daha önce de Cumhuriyetçi Aydın Özcan'ın 2016'daki seçimlerde gruplarının 3'e bölünmesine rağmen 670 farkla seçim kazandığı da bir başka gerçek.

Bugünkü seçimde de böyle olmayacağının garantisi yok. Sizlere dün Yeni Asır olarak İzmir Barosu'nda yaşanan bayrak skandalını aktardık. Maalesef terör suçlarından tutukluların yakınlarının HDP desteğiyle baro önünde yaptığı eylemde Türk Bayrağı'nın sarılıp kapatıldığını gösteren fotoğraf hepimizin içini acıttı. Cumhuriyetçi Avukatların adaylarından İlke Erol'un ortaya çıkardığı fotoğrafın yanı sıra muhabirimiz Ercan Akgün Perşembe akşam üstü yine baroya gitti ve bayrağın aynı şekilde kapalı şekilde tutulduğunu bir kez daha fotoğraflayıp belgeledi. Yani "Bayrak rüzgardan böyle dolandı" diye kargaları bile güldürecek savunma yapmasınlar.



HDP PENCERESİNDEN BAKIYORLAR

Bu haberimiz hafta sonu yapılacak seçimlere de damga vuracak. İzmir Atatürk'e ve ilkelerine bağlı bir şehir. Ancak maalesef Çağdaş Grubun belirlediği baro yönetimi Atatürk ilkelerine bağlılık konusunda bizce büyük yanlışlar yaptı. İşte Türk Bayrağı'na gösterilen saygıları da maalesef bu... Ülke meselelerine adeta HDP penceresinden bakan mevcut baro yönetimi Türk Ordusu'nun terör örgütüne yönelik harekatlarını bile savaş olarak nitelendirip karşı çıktı. Skandal birçok icraat ve açıklamaya imza attılar. Bugün 12 bin avukat tüm bu süreci değerlendirecek ve tercihini vicdanına göre yapacak. Sandıktan çıkacak sonuca da herkes saygı duyacak.

Siz de zeytinliğe villa kurmadınız mı Neptün Hanım?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir Köy-Koop Birliği Başkanlığı'nı yürüten eşi Neptün Soyer'in İzmir tarımının en büyük sorununun kentten gelip tarla alan kentliler olduğu yönündeki açıklamasıyla gündem oldu. Dün bu köşede Neptün Hanım'ın "Köylere yerleşmek isteyen, toprak sahibi olan kentlinin, tarımla uğraşmadan o toprağa sahip olması sıkıntı. O toprakta tarım yapmadan bir romantik köy hayatı yaşanması tarımı sekteye uğratıyor" şeklindeki sözlerini aktarmıştık. Neptün Hanım'ın bu fikrine katıldığımızı da vurguladık.



ÜZERİ ÖRTÜLEMEYECEK SKANDAL

Ancak bu yazının ardından dün CHP İzmir İl eski Başkanı Kemal Karataş aradı ve "Neptün Hanım, böyle diyor ama kendileri aile olarak Seferihisar Ulamış'ta zeytinlik alıp üzerine de havuzlu villa kondurmadılar mı? Acaba kendileri orada ne kadar tarım yapıyor, bunun bir incelenmesi lazım" diye konuştu. Dünkü yazıyı kaleme alırken olaya bu açıdan hiç bakmamıştık...

Bunu da haklı bir bakış açısı olarak değerlendirmenize sunmak istedik.