‘Operanın’ hesabını soracak savcı bekleniyor!

Karşıyaka'da, kentin göbeğinde, herkesin gözü önünde İzmirlinin yüz milyonlarca lirası göz göre göre uçup gitti. Daha doğrusu uçuruldu! İzmirliler olarak 10 yılı aşkın süredir adeta "lanetli bir opera" izlemeye mahkum edildik.

Büyükşehir Belediyesi, bir opera binası yapacağım diye 2010'da yola çıktı, 12 yılda beceriksizliğin kitabını yazdı. Eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde projesi yarışmayla çizdirilen işin ihalesinin yapılması bile yıllarca sürdü.

CHP'Lİ İŞADAMINA VERİLDİ

Ardından iş yine Kocaoğlu döneminde CHP Parti Meclisi eski Üyesi Behçet Çağlar'a ait Ankaralı Çağdan Mühendislik firması ve onun bulduğunu gösterdiği Avusturyalı uzman ortağa, 429 milyon lira ile tam 102 milyon lira fazla teklif sunmasına rağmen verildi. Sanki sırf ihaledeki "opera sahnesi inşa etmiş uzman firma" şartını yerine getirmek için oluşturulmuş gibi bu konsorsiyum, ihalenin hemen ardından dağıldı. Ortak gösterilen Avusturyalı firma çekip gitti. Şu anki Başkan Tunç Soyer de bu işi yapma yeterliliğine tek başına sahip olmamasına rağmen Çağdan Mühendislik'le yola devam kararı aldı. Böylece İzmirlilerin 102 milyon lira fazla ödemesine neden olan ihaledeki 'uzman firma' şartı delinmiş oldu. Konu, Sayıştay raporlarına da girdi ancak belediye geri adım atmadı. 429 milyon lira harcandı ve iş durdu. İnşaat aylardır öylece bekliyor.

Soyer, burayı yaşlı bakım merkezine çevirmeyi bile düşündü ancak gelen tepkiler üzerine "Yok böyle bir şey" açıklaması yaptı.

BÜYÜKŞEHİR İHTAR GÖNDERDİ

En son Büyükşehir Belediyesi firmaya işe devam etmesi yönünde arka arkaya ihtar yolladı. İşe birkaç gün içinde başlanılmaması halinde sözleşmenin feshedileceği ve 100 milyon liralık teminat mektubunun nakde çevrileceği bildirildi. Soyer şimdi çıkıp, "Bizim bu binayı yapan müteahhitle başımız dertte. İşin kolay ve karlı kısmı olarak gördüğü betonarme tarafını yaptı ve şimdi işin zor ve meşakkatli kısmını yapmıyor" diye mağdur edebiyatı yaparak sorumluğu üzerinden atmaya çalışıyor. Ancak İzmirlinin böyle şeylere karnı tok.

ADLİ SORUŞTURMA ŞART

Siz işin bu noktaya geleceğini baştan kestirecektiniz Tunç Bey! Basiretli yöneticilik bunu gerektirir. Avusturyalı ortak çekip gittiğinde bu işe köklü bir çözüm getirecektiniz.

Şimdi bu açıklamalarla rezaletin içinden sıyrılamazsınız. Bu inşaatın opera binası olarak bitirilebilmesi için en az 1 milyar lira daha gerektiği belirtiliyor. Yani İzmir'i tam bir bataklığa sapladınız. Bizce bugünden tezi yok bu skandalın adli ve idari soruşturmaya tabi tutulması gerekiyor.

Türkiye'de yargı belki geç işler ama eninde sonunda işler. Bunun hesabını soracak bir savcı da mutlaka çıkacaktır.

SOYER'DEN BEYİN YAKAN ÇIKIŞ!

İzmir, Körfez kokusundan bozuk yollarına kadar sorunlar yumağı içinde. Büyükşehir Belediyesi'nin bir binası bile yok. O yüzden Kültürpark'taki derme çatma hollerde hizmet vermeye çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, sanki başka bir dünyada yaşıyor. Şimdi de "Kentimizin öncülük ettiği Cittaslow Metropol programıyla doğayı dışarı iten, kendini de doğasından koparan kemikleşmiş bir şehir anlayışını, döngüsel kültüre dayalı yepyeni bir sosyal, ekonomik ve mekansal tasarımla sınıyoruz" şeklinde beyin yakan bir çıkışa imza attı. Soyer, böyle alengirli cümleler kuracağına şu Körfez'e kanalizasyon akmasının önüne geçse... Köstebek yuvasını andıran yollarını bir asfaltlasa... Yani temel görevlerini yapsa çok daha iyi olacak.

Yoksa İzmirlinin sabrı taşmak üzere...