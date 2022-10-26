Halkın Bakkalı fiyaskosu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in büyük tanıtım kampanyalarıyla hayata geçirdiği Halkın Bakkalı projesi bir fiyaskoya dönüştü.

Çünkü kooperatiflerin ürünleri, büyük şirketler tarafından üretilen ürünlere göre biraz daha pahalı kalıyordu. Bu nedenle Halkın Bakkalı özellikle kenar semtlerde tutmadı. Çünkü bu kenar mahallelerdeki şubelerin müşteri portföyü genelde geliri düşük kesimlerden oluşuyordu.

YEDİ ŞUBE BİRDEN KAPATILDI

Bu arada belediyenin tarımsal faaliyetlerini yürüten şirketi Baysan'ın ismi İZTARIM'a çevrildi. İZTARIM'ın ünvanına 'marketçilik' de eklendi. Ayrıca "İzmirli" adıyla yeni bir gıda markası oluşturuldu.

Özellikle kenar semtlerdeki başarısız Halkın Bakkalı konseptini değiştirmek için harekete geçildi. Grand Plaza şirketi, Halkın Bakkalı'nın Gültepe, Kemeraltı Balıkçılar Meydanı ve Çarşısı, Girne, Buca ve Erzene Şubesi ile bir gezici şubesini kapattığını açıkladı. Bununla ilgili Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki ilanları görünce konuyu araştırdık.

KENARDAKİLER HALKIN KASABI

Bu kapatılan marketlerin yılbaşına kadar tadilattan geçirileceği ve İZTARIM şirketi bünyesinde faaliyet göstereceği bilgisini edindik. Görüştüğümüz İZTARIM yetkilileri, Halkın Bakkalı'nın merkezdeki şubelerinin "İzmirli" ismiyle ve "İzmirli" markalı ürünler ağırlıklı olmak üzere yine market benzeri bir konseptle çalışacağını söyledi. Yetkililer, Gültepe, Doğanlar, Menemen ve ESHOT garajının içerisindeki Halkın Bakkalı şubelerinin ise, bundan sonra "Halkın Kasabı" ismiyle çalışacağını ve burada İZTARIM'ın ürettiği et ürünleri ve uygun maliyetli şarküteri ürünlerinin satılacağını ifade etti.

"YÜKSEK FİYATLAR BİRAZ YORDU"

Görüştüğümüz yetkililer, "Kooperatif ürünlerinin hem maliyet hem güvenli gıda üzerinden biraz yüksek maliyetli.

Bu durum da kenar semtlerdeki marketlerde biraz yordu. Biz orada da konsept değişikliğiyle et ürünleri ve şarküteri ürünlerinde daha uygun fiyatlı ürünler seçerek orada yoksul vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız. Buralardan alacağımız geri dönüşlere göre yeni yılın ikinci çeyreğinde bu mağazaların sayısını artıracağız. Merkez lokasyondaki 'İzmirli' mağazalarımızda ise, strateji değişikliğine gidildi. İzmirli markası güçlendirilecek. Bu şubeler yine aynı konsept olacak ancak biraz daha faza kendi markamızın ön plana çıkacağı yerler olacak" bilgisini verdi.

UMARIZ BU DEFA TUTAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halkın Bakkalı ile bir şey denedi.

Ancak istenilen olmadı. Soyer şimdi yeni bir şey daha deniyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın Et mağazalarıyla yaptığını İzmir'de hayata geçirmek istiyor.

Umarız bu konsept tutar ve halkın ucuz et ve şarküteri ürününe kolay ulaşımı sağlanır.

Eğer bu konsept de doğru bir şekilde oturtulamazsa ve yine fiyasko ile sonuçlanırsa olan yine İzmir'in kaynaklarına olur.

İzmirli artık başarılı işler bekliyor. İzmir başarısız projelerle deneme tahtasına çevrilecek bir kent olmamalı...