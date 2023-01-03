İyi Parti İzmir’de Dervişoğlu ayarı!

İyi Parti'de İzmir il başkanını belirlemek için 22 Ocak'ta yapılacak kongre öncesi TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, masaya yumruğu fena vurdu. Daha önce de yazdığımız gibi Dervişoğlu'nun il başkan adaylarından Öztürk Keskin'i ve aday olacağı belirtilen Emre Eryıldıran'ı desteklediği ve bu iki isimden birinin diğeri lehine yarıştan çekileceği belirtiliyordu. Buna karşı harekete geçen şu anki İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın ise, iş adamı Sinan Bezircilioğlu'nu aday olarak çıkardığını yazmıştık. Bezircilioğlu, parti teşkilatına "Genel merkezin sıcak baktığı aday" diye lanse edilmeye çalışıldı.

Kırkpınar'ın da yönlendirmesiyle Bornova, Bayraklı ve Çiğli ilçe başkanları Bezircilioğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu.

MASAYA YUMRUĞU VURDU

İşte bu sürecin ardından Dervişoğlu, Ankara'dan İzmir'e gelerek duruma el koydu ve düzenlediği basın toplantısıyla balans ayarı yaptı. Bezircilioğlu'nun "genel merkezin adayı" olduğu yönündeki söylemleri tek kalemde bitirdi. "Genel Merkez'in İzmir'de bir il başkan adayı yoktur. Şayet 'vardır' diyen varsa bana gelsin, onu bana getirin. Ben, buraya gelirken Genel Başkanımıza, İzmir ile ilgili bir talimatları ya da bir tasarrufları olup olmadıklarını sordum. O da bana sadece 'İzmir'e güveniyorum, İzmir'e selamlarımı söyle' dedi" ifadelerini kullandı. Ardından ise, "Bana da kongrede 'kimden yanasınız' diye sorabilirsiniz.

Bir oyum var kullanmak için, o oyu nasıl kullanacağımı belirlemek için ilçe başkanlarımdan görüş alacağım, herkes bundan emin olsun" diye de ekledi.

Yani desteklediği aday olmadığını ifade etti. Dervişoğlu, şimdi ilçe başkanlarıyla toplu ve tek tek görüşmeler yapacak.

KIRKPINAR VE ÇIRAY SESSİZ

Dervişoğlu'nun elini masaya vurmasının ardından partiye bir sessizlik hakim oldu. Zaten bizim Dervişoğlu'na yakın isimlere karşı Bezircilioğlu'nu desteklediğini yazdığımız Çıray, hemen açıklama yapıp, "Dervişoğlu ile karşı karşıya gelmem" diyerek yelkenleri suya çoktan indirmişti.

Kırkpınar ve Bezircilioğlu cephesinden de bir ses yok. Sahada şu an çalıştığı görülen tek aday var o da İl Başkan Yardımcısı Şakir Genç... Dervişoğlu'nun açıklamalarının ardından Kırkpınar, Çıray ve Bezircilioğlu cephesi tekrar atağa geçecek mi önümüzdeki günlerde göreceğiz...

KENT HASTANESİ'Nİ ACIBADEM Mİ SATIN ALIYOR?

İzmir'in en büyük özel hastanelerinden birine sahip Kent Sağlık Grubu, satış vitrinine çıktı. Grubu 2011 yılında satın alan dünyanın dev yatırım fonlarından MID Europa Partners'in hisselerini satmak için İstanbul merkezli Acıbadem Grubu ile görüştüğü belirtiliyor.

Hatta son günlerde kulislerde yoğun olarak iki tarafın el sıkıştığı dile getiriliyor.

Konuyla ilgili ulaştığımız Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ruşen Yıldırım'dan satış görüşmeleriyle ilgili bilgi istedik. "Şu an için satış söz konusu değildir" cevabı vermekle yetindi.

Biz de satışla ilgili Acıbadem Grubu ile görüşmelerin sürdüğü bilgisini aldığımızı belirttik ve bu bilginin yanlış olup olmadığını sorduk. Ancak bir cevap vermedi.