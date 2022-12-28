İyi Parti’de çarşı karıştı kongre ertelendi

İyi Parti İzmir Teşkilatı'nda önümüzdeki günlerde yapılacak il kongresi öncesi çarşı karıştı. Sizlere geçtiğimiz günlerde mevcut İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve İzmir Milletvekili olan Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ikilisi ile TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu arasında bir çekişme yaşandığını özel haber olarak aktarmıştık. Her ne kadar Çıray, bazı medya sitelerine "Müsavat Dervişoğlu ile karşı karşıya gelmem" deyip bu haberi yapan bizleri nifakçı olmakla itham etse de gerçek tam da anlattığımız gibiydi.

YANLIŞ ALGI SIKINTISI

Haberimiz İyi Parti içindeki çekişmenin sadece teşkilat arasında değil, kamuoyu tarafından da bilinmesini sağladı. Bu arada Kırkpınar ve Çıray'ın desteklediği belirtilen il başkan adayı Sinan Bezircilioğlu'nun 'genel merkezin sıcak baktığı aday' şeklinde haberler yaptırılarak sahaya sürülmesi de ayrı bir kriz konusu oldu. Bunun böyle olmadığını Akşener'in başdanışmanı Ömer Karakaş bizzat yalanladı. Bir de Bezircilioğlu'nun tanıtımı için yaptırılan lansman haberlerinde Altınordu Spor Kulubü başkanı olarak sunulması da sıkıntı yarattı. Oysa Bezircilioğlu sadece Altınordu Spor Kulubü Derneği Başkanı'ydı.

GENEL MERKEZ EL KOYDU

Bizim de haberimiz bu gelişmelerin üstüne gelince İyi Parti İl Kongresi 15 Ocak'tan 22 Ocak 2023'e ertelendi. Bu erteleme kararının, Dervişoğlu'nun 'raporlaması' üzerine genel merkezce duruma el konularak alındığı belirtiliyor. Bu da doğal olarak Kırkpınar, Çıray ve Bezircilioğlu'nun aleyhine olan bir durum. İyi Partili kaynaklarımız, kongrenin bir an önce yapılmasını isteyen bu isimlerin alınan kararla büyük bir şok yaşadıklarını öne sürüyor. Dervişoğlu'nun şu an için iki adayı var: Öztürk Keskin ve Emre Eryıldıran... İki adaydan birinin kongre öncesi diğeri lehine adaylıktan çekilmesi bekleniyor. Bu erteleme kararıyla Dervişoğlu'nun elinin biraz rahatladığı belirtiliyor.

SOYER İÇİN 'İTİBAR' TESTİ

Sizlere dün bu köşede Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Murat Aydın'ın Başkan Tunç Soyer'in isteğiyle İzmir İl Başkanı olarak atanmasının beklendiğini aktardık. Son anda bir aksilik olmazsa Aydın'ın yeni il başkanı olacağını yazdık. Çünkü Genel Merkez'in Aydın ismine "Tamam" dediği yönünde sağlam duyumlara ulaştık. Ancak dün de bir atama haberi gelmedi. Gecikme sürdükçe parti içinde "CHP'de bu işler öyle kolay değil. Murat Aydın'a böyle bir makamı öyle pat diye paraşütle vermezler.

Güç dengeleri denilen bir olgu var. Burası CHP, resmen açıklanmadığı müddetçe atama konularında her şey mümkün" sözleri dolaşmaya başladı. Soyer'e "Tamam" diyen genel merkez geri adım atıp son anda başka bir isim atar mı bilemiyoruz ancak bu işin Soyer için artık bir "itibar savaşına" dönüştüğünü söyleyebiliriz.

İKİNCİ DÖNEME İŞARET

Biliyorsunuz Soyer, milletvekilliği adaylığı için il başkanlığından istifa eden Deniz Yücel ile çalışmak istememiş ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Soyer'e rağmen Yücel'i il kongresinde tek aday yaptırmış ve seçilmesini sağlamıştı. Bu saatten sonra da Soyer'in dediği yapılmaz ve Murat Aydın atanmazsa bu Soyer'in genel merkez nezninde itibarının giderek aşındığı sonucunu ortaya çıkarır. Bu da ikinci dönem adaylığı için işinin zor olduğunu gösterir. Ancak Soyer'in istediği gibi Aydın il başkanı yapılırsa, bu da Soyer'in genel merkez nezninde daha önce olmadığı kadar güçlü olduğu ve ikinci dönem için adaylığının önüne pürüz gözükmediği değerlendirmesini ön plana çıkarır.