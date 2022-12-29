Karşıyaka’da otel rahatsızlığı

Karşıyaka'da eskiden neredeyse hiç otel yoktu. Bu hep Karşıyakalılar arasında bir yakınma konusu olurdu. Şimdi ise, ilçede özellikle çarşı civarındaki otellerin sayısının son dönemde pıtrak gibi artması dikkat çekiyor. O çevrede adımınızı atsanız bir otelle karşılaşıyorsunuz. Karşıyakalılar bazıları neredeyse görünmemek üzere konulmuş tabelaları bulunan bu otellerle ilgili çok rahatsız.

"FUHUŞ MU YAPILIYOR?"

Birçoğu saatlik oda kiraladığı belirtilen bu otellerin bazılarının fuhuş amaçlı kullanıldığı yönünde kaygı duyuyorlar. Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da bu durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor. Bu kaygıları gidermek için Kaymakamlık mı, Emniyet Müdürlüğü mü Belediye mi, artık ilgili ve yetkili kimler ise bir an önce harekete geçmeli. Çünkü Karşıyakalılar, "Yeni Basmane olmak istemiyoruz" diyorlar ve gidişat da bu kaygılarında haklı olduklarını gösteriyor.

YAŞLI ÇİFTİ PERİŞAN EDEN CHP İLÇE YÖNETİCİSİNE BAK!

CHP İl Başkan Yardımcısı Sedredil (Sedrettin) Coşkuner geçtiğimiz günlerde belediyelere 25 akrabasını yerleştirdiği iddialarını içeren bir listenin parti örgütünde elden ele dolaşmasıyla gündeme geldi. Şimdi ise ağabeyi olan CHP Bayraklı İlçe Yönetim Kurulu üyesi Faik Coşkuner başka bir skandalla gündemde. Bir TV kanalının ana haber bültenine gönderilen görüntülere göre İzmir'deki bir yaşlı çift, evlerinin tadilatı için Faik Coşkuner ile anlaşıyor. İddiaya göre istenen 72 bin liranın önemli kısmını da peşin ödüyor.

EV YAŞANAMAZ HALDE

Ancak uzun süredir tadilat yapılmayan evleri şu an darmadağın ve yaşanmaz halde. Ne banyo yapabiliyorlar ne çamaşır yıkayabiliyorlar ne de tuvaleti kullanabiliyorlar. Görüntüleri görünce insanın içinin acımaması mümkün değil. Suçlanan Faik Coşkuner ise, sorunu çözeceğine yaşlı çifti gönderdiği ustaları evden kovalamakla suçluyor. Bu yürek yakan görüntülerden sonra bu meseleye birilerinin el koyması şart. Halkçılık lafla olunmaz!

ÖNCE KAYIP KAÇAĞI BİTİRİN!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'nun şebekedeki toplam kayıp kaçak su miktarı yüzde 30'un üzerinde. Bu da yıllık yüz milyonlarca liranın heba olması demek. Belediye bunun parasını biz İzmirlilerden alıyor ama kayıp kaçakların azaltılması için gerekli yatırımları yapmıyor. Bildikleri tek şey enflasyona endeksli olarak her ay zam yapmak.

'BÜYÜK ÇEVRECİYİM' İMAJI

Durum böyleyken Başkan Tunç Soyer şimdi çocukların çok sevdiği çizgi film karakteri 'Sünger Bob'u hatırlatırcasına yağmur suyu hasadı için 'Sünger İzmir' projesini açıkladı. Sanki çok büyük iş başarmış havasında tanıtım yaptılar. Tamam yağmur suyu hasadı da yapılsın ama siz de şebekenizdeki kayıp kaçağı seyredip yüz milyonlarca liralık bedelini İzmirlilerin sırtına yüklerken kendinizi bu tür projelerle büyük çevreciymiş gibi pazarlamaya kalkmayın. Zira ayıp oluyor. İzmirli bunları yemiyor.