İzmirli iş insanlarından dev AVM için ‘icra’ hamlesi

İzmir'in ilk alışveriş merkezlerinden biri olan Karşıyaka Mavişehir'deki Ege Park AVM'deki 149 mağaza icradan satışa çıkarıldı. Ne tesadüftür ki, burası 2005'te İzmir iş dünyasının çok ortaklı şirketi EGS Holding'e aitken de benzer bir şekilde alacaklı banka tarafından satışa çıkarılmıştı. Devreye o dönem ABD'de yaşayan ve geçtiğimiz günlerde İzmir'de vefat eden iş insanı Kasım Pırlant girmişti.

İzmir'den garson olarak gittiği ABD'de gayrimenkul zengini olan ve film gibi bir başarı öyküsüne imza atan Pırlant, EGS Grubu'nun bu alışveriş merkeziyle ilgili bankaya olan borçlarını satın almıştı ve ardından icra satış ihalelerine tek tek girip bu mağazaları toplamıştı. Bir süre sonra da Balçova'daki yüksek bir yapıda faaliyet gösteren diğer AVM'yi almış ve onun da adını Ege Park yapmıştı.



SANKİ TARİH TEKERRÜR ETTİ

Ancak Pırlant da mali krize girdi. Bu iki AVM'deki hisselerini geçtiğimiz yıllarda devretti. Yeni sahiplerinin de Pırlant'ın damadı ve yakınları olduğu belirtiliyordu.

Ancak bu iki AVM'yi işleten şirketler de borçlarını ödeyemez hale geldi. Şimdi ise, 2005'te olanın tam tersi oldu. Ege Sanayici ve İşadamları Derneği eski Başkanı Mustafa Karabağlı ile 335 ortaklı İzmir Girişim Grubu (İGG) A.Ş'nin başkanlığını yapan Cenk Karece önderliğinde kurulan ve İGG'yle birlikte toplamda 400'e yakın İzmirli ortağı bulunan Park Gayrimenkul A.Ş, bu iki AVM'nin bankalara olan borçlarını satın aldı. Park Gayrimenkul A.Ş., bu iki AVM'yi işleten KTZ Gayrimenkul ve Ege GCM şirketlerini de devralmak istedi ancak taraflar anlaşamadı.



İHALELERE TEK TEK GİRECEKLER

Sonuçta bu süreç, icradan satışa kadar vardı. Edindiğimiz bilgilere göre, Park Gayrimenkul'ün de zamanında Pırlant'ın yaptığı gibi bu icradan satış ihalelerine tek tek girip bu mağazaları ve nihayetinde AVM'nin tamamını satın almak. İcra işleminde alacaklı da kendisi olduğu için çok bir rakiple karşılaşmaması da büyük ihtimal olarak değerlendirilebilir. Ayrıca edindiğimiz bilgiler Park Gayrimenkul'ün Balçova'daki Ege Park AVM'de de benzer bir icra süreci yürüttüğü ve aynı şekilde orada da icradan çıkılması beklenen satış ihalelerine girerek orayı da satın almayı planladığı yönünde.



ÖLÜMÜNDEN GÜNLER SONRA

Yani bir dönem İzmirli iş insanlarının güç birliğiyle kurduğu Ege Park Mavişehir AVM, el değiştirmişti. Şimdi ise aynı isimler olmasa da yine İzmirli iş insanlarının çok ortaklı bir yapı olarak kurduğu şirkete geri dönecek. Bu sürecin de 17 yıl önce burayı büyük umutlarla satın alan iş insanı Kasım Pırlant'ın ölümünün birkaç gün sonrasına denk gelmesi ise, kaderin ilginç bir yansıması oldu. Rekabetin çok büyük olduğu ve ölçek olarak büyük olanların küçükleri yuttuğu AVM sektöründe umarız bu iki yapının İzmir ekonomisine katkısı artarak devam eder.

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