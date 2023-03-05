CHP’nin artık İzmir’de de işi bir hayli zor!

6'lı Masa dağıldı. Muhalefet cephesi kaynıyor. Yıllardır süren CHP-İyi Parti ittifakı artık sona erdi. Aralarını tekrar düzeltmeye çalışanlar olsa da bu iş artık dikiş tutmaz.

Peki CHP-İyi Parti ittifakının sona ermesinin İzmir siyasetine etkisi nasıl olur?

Bu gelişmenin ardından ulusal siyasette olduğu gibi İzmir'de de taşların yerinden oynayacağı bir döneme giriyoruz. Bu yüzden köprünün altından sular çok hızlı bir şekilde akacak. Ancak şu an ilk değerlendirmede, İzmir'in CHP açısından artık "çantada keklik" olmaktan çıkacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yok...

ÇANLAR ÇALMAYA BAŞLAYACAK

CHP, seçtirdiği belediye başkanlarının önemli bir kısmının açık başarısızlığına ve iş bilmezliğine rağmen muhalif seçmenin gözünde alternatifi olmadığı için İzmir'i ne olursa olsun elde tutmayı başarıyordu.

AK Parti ve MHP kentte ciddi oy alsa da CHP, Büyükşehir ve merkez ilçeleri rahat kazanıyordu. Fakat, İyi Parti'nin bu desteğini kesmesi ile İzmir'de CHP için çanlar çalmaya başlayacaktır.

HER İHTİMAL GERÇEKLEŞEBİLİR

İyi Partililer zaten ittifaka rağmen zaman zaman İzmir'de yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini dillendiriyordu.

Bu son kopuşun ardından İyi Parti artık kendi adaylarını kesin çıkaracaktır.

Bu durumda CHP, hele de Tunç Soyer gibi başarısızlığı tescillenen bir ismi tekrar aday yaparsa, İzmir'de her şey olabilir.

Hatta Cumhur İttifakı'nın aday yapacağı kentte karşılığı olan bir isim bile aradan sıyrılabilir. CHP'nin işi bundan sonra İyi Parti'nin güçlü gözüktüğü Bayraklı, Karabağlar, Buca gibi merkez ilçelerle, Tire, Ödemiş gibi dış ilçelerde çok zor olur.

SOYER'İN ADI BİLE NEDEN GEÇMİYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı muhalefet cephesinin gündeminden hiç düşmedi.

En son CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun masadan adeta ittirmesinin ardından ittifakı dağıtan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu iki isme adaylık için çağrı yaptı. Ancak dikkat ediyoruz, muhalefet cephesinden bir Allah'ın kulu da çıkıp "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı adayı olsun" demiyor.

İmamoğlu ve Yavaş çok büyük başarılara imza atmamış olsalar da bir şekilde yerel seçimden yıllar sonra galip çıkan muhalefet adayları olarak adlarını ulusal siyasete yazdırdılar. Soyer ise, yıllardır CHP hakimiyetinde olan İzmir'de ulusal düzeye yansıyacak bir başarı yakalayamadığı için ismi gündeme bile gelmiyor.

DEPREMZEDE YEREL BASINA DESTEK OLALIM!

Deprem gazeteci meslektaşlarımızı da vurdu. Şu ana kadar 13'ü Hatay'dan olmak üzere 26 gazetecinin ölüm haberi geldi. Yerel basının ofis ve ekipmanları da enkaz altında.

İşte, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, depremin vurduğu yerel basın ve gazeteciler için önemli bir kampanya başlattı. Özel bir gazete hazırlanacak.

Valilik izniyle başlatılan kampanyada elde edilecek gelirle başta Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere deprem bölgesindeki gazetecilere ofis ve ekipman desteği sağlanacak. Bugün olayın sıcaklığıyla tüm ulusal basın orada ancak yarın onlar gittiğinde bizlere haberleri oradaki yerel gazeteciler verecek. O yüzden başta iş dünyası olmak üzere tüm İzmir'in bu kampanyaya katkısı çok anlamlı olur.