Depreme giden belediye işçisine büyük ayıp...

İzmir Büyükşehir Belediyesi personelinin hakları ile ilgili yazılarımız çok etkili oluyor. Bu yüzden çalışanlardan da çok ihbar alıyoruz. Dün bazı işçiler aradı ve dert yandı. Duyunca hakikaten inanamadık.

6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili vuran depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de seferber oldu. Belediye birçok personelini bu bölgeye gönderdi. Bu arada depremin ardından bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde görevlendirilen kamu personeline 2 maaş ikramiye ödenmesini önerdi.

Ancak, CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bırakın 2 maaş ikramiyeyi deprem bölgesine gönderdiği işçilerine yol harcırahı ve fazla mesai bile ödemediği belirtiliyor.

"LÜTFEN SESİMİZİ DUYURUN"

Bizi arayan işçiler, "Kemal Kılıçdaroğlu böyle dedi ama bizim orada bulunduğumuz sürede yaptığımız mesai ve yol harcırahlarımız yatırılmadı. Orada 4 pazar günü de çalıştık. Gece gündüz demedik. Bazı günler uyamadık bile. O günler için bile günlük 16 saat fazla mesaimiz oldu. Şimdi bize 'Siz oraya gönüllü gittiniz. Ne fazla mesaisi' diyorlar. Ancak biz orada olduğumuz için İzmir'de bizim yerimize görev yapan arkadaşların fazla mesaileri tıkır tıkır yatıyor. Böyle haksızlık olur mu? Mağdur edildik. Lütfen sesimizi duyurun" dedi.

Bunun üzerine belediye bürokrasisindeki bir yöneticiyi aradık. Bu yönetici, "Şehir dışı göreve gittikleri için kendilerine toplu sözleşme çerçevesinde yol harcırahı ve toplu sözleşmede belirtilen ekstra yevmiye veriliyor. Ancak fazla mesai ödenmedi. İlk ay gidenler için böyle oldu ama ikinci ay oraya gidecekler için bir şeyler düşünüyoruz. Zaten oraya gidenlerin hepsi de gönüllü gitmişti" dedi.

"O ZAMAN NEDEN YATIRILMIYOR?"

Bunun üzerine işçilerle bir kez daha görüştük. "Erhan Bey, öyleyse o paralar niye hesabımıza yatmadı? Biz bir kuruş dahi almadık. Olayı bu sözlerle çarpıtmaya çalışıyorlar?" iddiasında bulundu. Akıl alır gibi değil... CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hükümet'e orada görevli kamu personeline 2 maaş ikramiye ödenmesi yönünde akıl vermeye çalışırken kendi yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, bırakın 2 maaş ikramiyeyi, anlaşılan belediye işçisinin normalde alması gereken ödemeleri bile yapmıyor veya yapmayı aksatıyor. Her söze "Emek dostuyuz" diyerek başlayan Başkan Tunç Soyer, genel başkanının sesini duymuyor mu?

Neticede öyle veya böyle belediyenin işçisi de bir kamu çalışanı sayılmaz mı? O zaman Soyer, Genel Başkanını dinlesin oraya giden işçi ve memurlarına çift maaş ikramiye versin... Öyle bedavaya emekçi dostu olunmuyor...

İZMİRLİ İŞADAMLARI KÜÇÜK ESNAFIN YARASINI SARACAK

Ege Bölge Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, dün Vali Yavuz Selim Köşger'le bir araya geldi.

Edindiğimiz bilgilere göre, ziyarette deprem bölgesinde yıkılan küçük sanayi siteleriyle ilgili neler yapılabileceği konuşuldu.

Çünkü deprem nedeniyle birçok sanayi sitesi de yerle bir oldu. Bu çerçevede İzmir'den bu bölgelerde, büyük ihtimalle de Hatay'a bu konuda yardım yapılması planlanıyor. Bunun için 25-30 metrekarelik çelik konstrüksiyon dükkanlar inşa edilecek. Oradaki sanayi sitelerinin çalışır hale gelmesi demek iş ve aş demek...