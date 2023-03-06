İzmir Büyükşehir’deki İyi Partililer ne olacak?

İyi Parti'nin 6'lı Masa'dan ayrılmasıyla taşlar yerinden oynadı. Dün Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi'nde grup kurulması için İyi Parti'ye geçen CHP'li üyelerin istifa ettiği haberi gelirken öte yandan CHP'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İyi Parti kontenjanından belediyelere yerleştirdiği bürokrat ve çalışanların durumunun ne olacağı sorusu akıllara geldi.



İKİ GENEL MÜDÜR VAR

Örneğin, yerel seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den isim alarak İZDOĞA şirketinin genel müdürlüğüne İyi Partili Ahmet Ersagun Yücel'i, sonradan ismi İzmir İnovasyon A.Ş. olan şirketin genel müdürlüğüne de İyi Parti GİK üyesi Nihal Ağca'yı getirmişti. İki isim de şu an görevinin başında. Şu ana kadar bunun aksini gerektirecek bir ima bile almadıklarını öğrendik. Bu arada iki ismin de milletvekilliği adaylığı için adının güçlü bir şekilde geçtiğini de belirtelim.



KIRKPINAR VE YAKINLARI

Öte yandan, İyi Parti kontenjanından Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilenler de var. Partinin bir önceki il başkanı olan ve şu anda milletvekili adaylığı bekleyen Hüsmen Kırkpınar, daha önce yaptığımız haberlerde kendisinin de 3 yeğenini Büyükşehir'e yerleştirdiğini itiraf etmiş ve partiden toplam 60 kişinin belediyede işe alındığını belirtmişti. Bu arada Kırkpınar'ın şoförünün eşinden eski sekreterine kadar belediyeye yerleştirdiği çok isim olduğu konuşuluyordu. Onların durumu ne olacak? Eğer, bu iş CHPİyi Parti arasında bir savaşa dönüşürse İzmir'de de önemli değişimler yaşanır.



İSTİFA FURYASI YAŞANIYOR

Öte yandan İyi Parti'deki kaynaklarımızla yaptığımız görüşmelerde Akşener'in önceki günkü açıklamalarının ardından e-devlet üzerinden istifa eden çok sayıda İzmirli üye olduğunu öğrendik. Partinin İzmir'deki üye sayısı 29 bin 500 civarında. Bunun 600 civarının istifa etmiş olabileceği belirtiliyor.

Bu arada Bayraklı İlçe Teşkilatı'nda Kadir Demir ve İbrahim Mutlu ile hareket eden 100'e yakın üyenin istifasının gündemde olduğu uzun süredir konuşuluyor. Bu grubun istifasını, Akşener'in son açıklamalarının ardından "Bakalım ne olacak?" diyerek beklemeye aldığı da kaydediliyor.



Jantsa'nın kârı müthiş ama ya bağış?

Deprem felekatinin ardından irili ufaklı birçok şirket bölgede yaraların sarılması için bağış ve yardımda bulundu ve bulunuyor. Bizim bu süreçte İzmirli Çimentaş ve Batıçim'in herhangi bir bağış veya yardım yaptıkları konusunda Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapmamaları dikkatimizi çekmişti. Yazımızın ardından Çimentaş, bir açıklama yaptı ve bunun için 20 milyon liralık bir fon ayırdığını KAP'a bildirdi.

Çimentaş CEO'su Cenker Mirzaoğlu, bize gönderdiği açıklamada grup olarak yaptıkları yardımları anlattı. Şimdi son yıllarda Borsa İstanbul'un gözde şirketlerinden Aydın merkezli Jantsa dikkatimizi çekti.



BAĞIŞ BİLDİRİMİ GÖRÜNMÜYOR

Ege'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Jantsa, şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu ve ailesine ait. Şirket, en son 2022 yılında tam 781 milyon 261 bin lira kar ettiğini duyurarak ortaklarına kar payı dağıtacağını açıkladı. Ancak, şirketin KAP bildirilerini incelediğimizde bu kadar devasa kara rağmen deprem için bir bağış veya yardımda bulunulduğu yönünde bir bir açıklamaya rastlamadık. Neden? Yardımseverliğiyle bilinen Çerçioğlu ailesi deprem için böylesine kar eden şirketleri üzerinden bir yardım veya bağış yapmadı mı?



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