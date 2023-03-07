Büyükşehir’de ‘Akademi’ ticareti başlıyor!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanlığına getirdiği İstanbullu akademisyen Doç. Dr.

Serhan Ada, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Akademisi'ni yeniden yapılandırmak için harekete geçti. Ada, çoğu öğretim üyesi olan Uygun Aksoy, Mine Aşçı, Siren Bora, Raşit Çavaş, Güzel Yücel Gier, Aylin Güney, Ahmet Gürata, Sarp Keskiner, Elif Kocabıyık, Eyüp Özveren, Nevzat Sayın ve Ahmet Uhri'den oluşan bir çalışma grubu kurdu.

Bu çalışma grubu, Başkan Tunç Soyer'e "Akdeniz Akedemisi Yeni Vizyon Önerileri" konulu bir rapor sundu.

"KATKILAR ÜCRETLENDİRİLİR"

Yeni Asır'ın ulaştığı rapora göre Akademi'nin bir başkanı ve müdürü ile ulusal ve uluslararası akademi kurulları olacak. Anladığımız, raporu hazırladıklarına göre, bu 13 isim, ulusal kurulda yer alacak. Bizim asıl dikkatimizi çeken ise, raporun "Gönüllülük" bölümü oldu. Bu bölümde asıl niyeti ortaya koyan tek bir madde yer alıyor: "Akademi çerçevesinde yapılan tüm çalışmalar katkıları ölçüsünde değerlendirilir ve ücretlendirilir."

PARA İSTEMENİN BAŞKA İFADESİ

Tabii, böyle bir istek belediye çevrelerinde bir hayli yankı buldu. Çünkü bu madde, raporu hazırlayan isimlerin akademiye katkı sunma karşılığında ücret talep etmesinin başka bir ifadesi olarak değerlendiriliyor. Para istemenin "gönüllülük" bölümünde ele alınması da çok manidar olmuş! Böyle gönüllülük mü olur? Edindiğimiz bilgiler önerilerin Başkan Tunç Soyer tarafından kabul edildiği yönünde... O zaman ne diyelim, hayırlı işler, bol kazançlar!

BU NUMARALARI DELEGE YEMEZ ARİF EFENDİ!

DİSK Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube'de 1 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi ortalık karışık. Mevcut Şube Başkanı Arif Yıldız, şubenin bir işyeri temsilcisini ölümle tehdit iddiasıyla savcılığa şikayet edildi. Ayrıca Yıldız'ın sendika yöneticilerinden biriyle yasak aşk yaşadığı iddiası ile de yargıya başvuru yapıldı. İddianın ve şikayetin sahibi, kadının eski eşi... Eski koca, bu ilişkinin evli oldukları dönemde yaşandığını öne sürerek 100 bin liralık tazminat istiyor. Bu gelişmeler dünyanın neresinde olursa olsun haberdir. Biz de Yeni Asır olarak bunları haberleştirdik.

EYLEMLE ALGI OPERASYONU

Bu arada şubede delege seçimi yapıldı. Yıldız'ın listesi seçimde geride kaldı. Delege çoğunluğu rakip listeye geçti. Yıldız da bu yenilginin ardından algı oluşturmak için, şubeden bulabildiği küçük bir grupla gelip bu gibi işlerine bizi de alet etmek için Yeni Asır önünde eylem yaptı. Konuşmasının sonunda delegelerden adeta oy isteyerek bu eylemle asıl amacını belli etti. Arif Efendi! Biz gazetecilik yapıyoruz... Yapmaya da devam edeceğiz. Bu iddialardan yargı önünde aklan, öyle üyelerinin karşısına çık. Delege bu numaraları yemez... Yeni Asır'ı da böyle işlerine alet etmeye çalışma...

SİYASİ SKANDAL!

Yahu bu 6'lı Masa ne müsamereciymiş böyle. İyi Parti lideri Meral Akşener, önce masayı büyük bir hışımla dağıttı ardından yapılan pazarlıklarla tekrar masaya döndü. Marriott Otel'deki pazarlık Türk siyasi tarihine yeni bir "Güneş Motel" skandalı olarak geçti. Bu kadar kavga, gürültü ve pazarlık, muhalefetin hanesine koca bir eksi olarak yazdı. Muhalefet büyük puan kaybetti...