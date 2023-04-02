İzmir önce projeyi bir tartışsaydı ‘engelci’ beyler!

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, ikinci dönemine ses getiren bir hamle ile başladı. Bornova'nın Kemalpaşa ve Naldöken mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 691 bin 975 metrekare büyüklüğündeki Cemal Gürsel Askeri Kışlası'nın karma sanayi sitesi yapımı amacıyla kendilerine tahsis edilmesi için Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık, toplamda 24 parselden oluşan kışlanın, talep ettiği tesislerin yapılması şartıyla belirlenen 2 milyar 732 milyon 500 bin Türk Lirası bedel karşılığında İZTO'ya devrine yeşil ışık yaktı.

Projenin toplu işyeri yapı kooperatifi modeliyle hayata geçirilmesi hedefleniyor.

ŞPO İZMİR ŞUBESİ'NDEN İTİRAZ

Ancak burası İzmir!

Burada yatırım yapmak, taş üstüne taş koymak ve istihdam sağlamak isteyene, öyle kolay kolay izin vermezler... Burnundan getirmeye çalışırlar. Bunun daha önce onlarca örneğini gördük.

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi de bunu yine gösterdi ve Özgener'in konuyla ilgili meclis toplantısında yaptığı ilk açıklamanın hemen ertesi günü yapıştırdı itirazı ve dava açma sinyalini...

Yahu birkaç gün bekleseydiniz de İzmir şu projeyi bir görse ve tartışsaydı, kente ne faydası veya zararı olur hep birlikte değerlendirseydi. Bu yapılmadan İzmir'de binlerce istihdam sağlayacak bir projeye peşinen karşı çıkmak İzmir'e zarar vermekten başka nedir?

SİZ NASIL OLSA MAAŞINIZI ALIYORSUNUZ!

Hem şu da var: Söz konusu alan, 1/25 binlik planlarda konut harici kentsel yaşam alanı olarak gözüküyor. Yani burada binlik ve 5 binlik planların da hazırlanmasıyla bu projenin yapılması mümkün. Durum böyleyken ne bu itiraz acelesi... Tabii, ŞPO İzmir Şubesi yöneticileri olarak sizin keyfiniz yerinde. Daha önce Yeni Asır olarak ortaya çıkardığımız gibi çoğunuz Büyükşehir ve ilçe belediyelerden maaş alıyorsunuz, bu para her ay hesabınıza tıkır tıkır yatıyor. Anlaşılan bunun verdiği rahatlıkla iş arayan binlerce İzmirlinin hali ne olacak diye düşünmek aklınıza gelmiyor, gelecek gibi de gözükmüyor...

BU DİYALOG HEP SÜRSÜN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Ali Sürekli'nin milletvekili adaylığı için istifasının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na tanınmış iş insanı Bilal Saygılı'yı atadı. Saygılı göreve dün resmen başladı ve iddialı mesajlar verdi. Çiçeği burnunda İl Başkanı, göreve başlarken teşkilata da Başkan Erdoğan'ın "İzmirli kardeşlerimize selamımı söyle, Allah onları var etsin, mücadelesini kutlu eylesin, ben sizlere inanıyorum ve İzmir'i alacaksınız, bu şerefi bize nasip edeceksiniz" şeklindeki mesajını iletti.

KAOS ÇIKARMAK İSTEYENLERE CEVAP

Bazıları zaman zaman "AK Parti İzmir'i gözden çıkardı" gibi sözler sarf ediyor ancak bu mesaj, Erdoğan'ın İzmir'e olan ilgisini ve AK Parti'nin İzmir'de birinci parti olmasını ne kadar önemsediğini ve bu hedeften hiç vazgeçmediğini bir kez daha ortaya koydu. Bu arada CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da Saygılı'yı arayarak "hayırlı olsun" dediği belirtildi. İki arasında sıcak ve samimi bir sohbetin geçtiği ifade edildi. Umarız, bu diyalog seçim dönemi ve sonrasında da böyle sürer... Türkiye'de seçimler üzerinden kaos çıkarmak isteyenlere en güzel cevap bu şekildeki diyaloglar olur.