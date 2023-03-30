Soyer masonlukta Fransız Riti’ne mensup

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Grand Plaza A.Ş'de genel müdür olarak 12 yılda yüz milyon liranın üzerinde zarara imza atan Hasan İkat'ın Başkan Tunç Soyer tarafından yönetim kurulu başkanlığına terfi ettirilmesiyle ilgili dün bu köşede bir yazı kaleme aldık. Bu kadar zarara imza atan bir ismin nasıl terfi ettirildiğini sorguladık. Başkan Soyer'in mason locasındaki fotoğraflarının seçim öncesi basında çıkması ve İkat'ın da mason localarının albümlerinde fotoğraflarının yer almasından hareketle "Acaba bu terfinin altında masonik bir dayanışma mı var?" şeklinde aklımıza gelen soruyu da ortaya koyduk. Bu arada dün de Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyesi olan ve İkat'ın yer aldığı albümde masonik kıyafetlerle fotoğrafı bulunan İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev'in de bu şirketin yönetim kurulu başkanlığına terfi ettirildiği açıklandı.

İKİSİ FARKLI OLUŞUMLARDA

Dün uzun yıllardır mason olan bir iş insanıyla görüştük. Yazımızı okuduğunu anlatan bu kişi, ilginç bilgiler verdi. Soyer'in masonlukta Fransız Riti'ne bir diğer ifadeyle Fransız Obediyansı'na bağlı olduğunu, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nda yer alan Hasan İkat'ın ise, İskoç Riti'ne tabi olduğunu ifade eden iş insanı, "İskoç Riti'nde tek tanrılı bir dine inanma şartı vardır. Fransız Riti'nde ise bu şart yoktur. Aralarındaki en temel ayrım böyledir. Ancak bu iki rite mensup olanlar birbirlerini sevmezler. Birbirleriyle çekişirler. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar'ın da yer aldığı İskoç Riti'nde kadın üye kabul edilmez. Fransız Riti ise, kadın üye de alıyor. O açıdan İkat'ın terfisinde sizin bahsettiğiniz türden 'masonik' bir dayanışmanın etkili olduğunu düşünmüyorum.

Zaten Hasan İkat ve Sönmez Alev, yönetim kurulu başkanı oldu ama aktif bir görev olan genel müdürlükten de bu nedenle ayrıldılar. Yani bir anlamda çok aktif olmayan bir göreve, kızağa çekildiklerini de söyleyebiliriz" dedi.

İZMİR'DE 2500 CİVARI MASON VAR

Bu iş insanını bulmuşken İzmir'deki mason yapılanması ile ilgili sorular da sorduk. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'na bağlı İzmir'de 2 bin 500 civarında mason olduğunu anlattı. İzmir'de Soyer'in bağlı olduğu Fransız Riti'ne bağlı olan masonların sayısının ise çok daha az olduğunu ifade eden bu iş insanı, İzmir'de masonluğun en önemli isimlerinden biri olan Yüksel Kazmirci'nin geçtiğimiz aylarda vefat ettiğini söyledi. İzmir'de 33. derecede yani en üst seviyede Kazmirci gibi bir çok masonun olduğunu anlatan bu kişi, "İlk 3 dereceden müteşekkil mavi localar vardır.

Birde sonradan geçilen felsafe locaları bulunuyor.

Felsefe localarından 33. dereceye doğru yükseliyorsunuz" dedi.

KOLTUK 'GİZEMİ' KALDIRMAZ

Masonluğa atfedilen gizemlerin doğru olmadığını savunan iş insanı, "Masonlukta her şeyden önce üyenin düzgün bir insan olmasına bakılıyor. Emekli müdürler, bürokratlar, avukatlar gibi çeşitli meslek gruplarından mason olanlar çok. Ancak işadamı sayısı öyle zannedildiği kadar fazla değil. Bugün İzmir'deki masonların ancak yüzde 2'si işadamıdır. O yüzden mason locaları için orta sınıfın bir sosyal kulübü de desek yeridir. Masonluk gizli değil kapalı bir dermek, kuralı böyle. Bu da gizem yaratıyor. Aslında üyelerinin de bu gizemden haz aldığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Biz de son söz olarak şunu söyleyelim: 4.5 milyonluk kenti yöneten Soyer'in verdiği 'şeffaf belediyecilik' sözü gereği masonlukla olan bağını da şeffaf olarak İzmirlilerle paylaşması da şart. Çünkü masonlukta kural öyle olsa da Soyer'in konumu bu 'kapalılığın' yarattığı gizemi kaldırmaz...