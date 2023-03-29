Muharrem İnce İzmir’de yüzde kaç oy alır?

İzmir, Atatürk'e ve ilkelerine bağlı bir kent. Fakat şehirde en çok oyu alan CHP ise, son yıllarda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle aynı çizgiye getirildi.

Kemal Bey, şimdi de Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime HDP'nin açık desteğiyle giriyor. Ayrıca gün geçmiyor ki, PKK'nın elebaşlarından biri Kemal Bey'in adaylığına destek açıklaması yapmasın!

Hatta Kılıçdaroğlu'nun olur da seçilirse HDP'nin işaretiyle bu partiyle kağıt üzerinde ilişkisi olmayan iki ismi bakan yapacağı bile konuşuluyor. Bunun PKK'yı devletin yönetimine ortak etmekten farkı olmaz.

SİYASİ DENKLEMİ DEĞİŞTİREBİLİR

İşte, böyle bir ortamda CHP'den koparılan ulusalcıların buluştuğu adreslerden biri olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İzmir'den 13 bin 500 imza topladığı çıktı. İzmir'in Ankara'yı da geçerek İnce'ye İstanbul'dan sonra en fazla imza veren il olduğu belirtildi. Bu da İnce'nin İzmir'de diğer illere göre daha fazla oy alıp almayacağı sorusunu da gündeme getirdi. Eğer İnce ve partisi, söylem ve fikirleriyle CHP'nin şu anki HDP'lileşen çizgisinden rahatsız olanlar için gerçek bir alternatif olduğunu ortaya koyabilirse Türkiye gibi İzmir'de de siyasi denklemin değişmesine yol açabilirler.

TERFİNİN ARKASINDA MASONİK DAYANIŞMA OLABİLİR Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Grand Plaza şirketinde 12 yıldır genel müdürlük yapan Hasan İkat'ın şirketin yönetim kurulu başkanlığına getirileceği yönünde aldığımız bilgiyi sizlere haber olarak geçtiğimiz pazar günü aktardık.

Haberimizde İkat'ın görev süresinde şirketin 100 milyon liranın çok üzerinde zarar ettiğine de dikkat çekerek bunun ödül gibi bir terfi olacağını vurguladık. Peki yıllardır zarar eden bir şirketin genel müdürü, nasıl oluyor da terfi ettirilebiliyor? Acaba, burada bizim bilmediğimiz başka etkenler mi var?

LOCA ALBÜMÜNDE FOTOĞRAFLAR

Aklımıza haklı olarak şu geldi: Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in mason locasında masonik kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafı seçim sürecinde basına yansımıştı. Öte yandan, Yeni Asır olarak daha önce Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın İzmir'deki Özveri Locası'nın 10. yıl albümünde yer alan belediyedeki yöneticileri de haber yapmıştık.

İzmir Metro A.Ş'nin Genel Müdürü Sönmez Alev ve CHP'li Meclis Üyesi Ulvi Puğ'un albümde masonik kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafları vardı.

Alev'in yanı sıra İkat da bu locanın yemeklerinde boy gösteriyordu. İşte bu son terfi de ister istemez, "Soyer ve İkat arasında masonik bir dayanışma mı var?" sorusunu akla getiriyor. Bu arada yanlış anlaşılmasın... Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası kanunlar çerçevesinde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Biz burada kesinlikle 'Söz konusu kuruluşa üye olmak suç' demiyoruz, sadece arada böyle bir dayanışma olup olmadığını sorguluyoruz, o kadar.