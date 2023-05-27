Milyarlarca liralık dev projede büyük şok!

Bu kentte Şehir Plancıları Odası'na (ŞPO) takılmadan büyük yatırım yapmak neredeyse mümkün değil... Bunun son örneği, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) Urla Bademler'de inşa edeceği 640 villalık projede yaşandı. Urla'daki emlak fiyatları dikkate alındığında neresinden bakarsanız bakın milyarlarca liralık bir proje. ŞPO İzmir Şubesi, Urla ve Büyükşehir Belediyesi'nce projenin yapılmasına olanak sağlamak için hazırlanan imar planlarının iptali için İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Şube, plan değişikliği ile birlikte sosyal altyapı alanlarının büyük bir kısmı konut alanına çevrildiğini ve bunun hukuka uygun olmadığını öne sürdü.

BELEDİYE DEĞİŞİKLİĞİ SAVUNDU

Büyükşehir Belediyesi yaptığı savunmada, dava konu plan değişikliği ile artan nüfusun değişen ihtiyaçlarının planlı bir şekilde giderilmesinin amaçlandığını, bu yönüyle dava konusu plan değişikliğinin kamu yararına uygun olduğunu belirtti. Belediye avukatları, dava konusu plan değişikliği ile yoğunluk artışına gidilmediği, planın şehircilik esaslarına, kamu yararına, planlama esaslarına ve plan hiyerarşisine uygun olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Ancak OYAK'ın da müdahil olduğu davada hazırlanan bilirkişi raporu, olumsuz çıktı. Bu raporu değerlendiren mahkeme, aldığı kararla planları iptal etti.

"KONUT ARTTI SOSYAL ALAN AZALDI"

Kararda, dava konusu imar planı değişikliğinin teknik ve nesnel gerekçelere dayalı ve bir zorunluluktan kaynaklı olarak hazırlanmadığının görüldüğüne işaret edildi. İmar planı değişikliği ile gelişme konut alanı artarken, sosyal ve teknik altyapı alanlarının önemli ölçüde azaltıldığının aktarıldığı kararda, bu haliyle imar mevzuatında belirtilen plan değişikliğinde gözetilmesi gereken esaslara uygunluk gösterilmediği, bununla birlikte imar planı değişikliği ile getirilen plan kararlarının plan bütünlügünde bir değerlendirme yapılmaksızın parçacıl bir sekilde hazırlandığı da vurgulandı.

"HUKUKA UYARLIK BULUNMADI"

Kararda, "Böyle bir ele alışın da planlamada eşitlik ve kamu yararı ilkesine uygun olmadığı, dolayısıyla dava konusu plan değişikliğinin imar mevzuatına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olduğu anlaşıldığından, dava konusu plan değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır" denildi ve planların iptal edildiği kaydedildi. Kararda istinaf yolunun açık olduğu da ifade edildi. Büyükşehir ve Urla Belediyesi, konuyu İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıyacaktır. Oradan çıkacak kararı hep birlikte göreceğiz. Yanlış anlaşılmasın tabii ki, yatırım küçük de olsa büyük de olsa tabii ki hukuka uyulacak, tabii ki kamu yararı gözetilecek. Biz çıkan kararı eleştirmiyoruz. Neticede yargının kestiği parmak acımaz. Ancak, bu son iptal kararını da hem haber değeri taşıdığı hem de ŞPO İzmir Şubesi'nin kentteki bir yatırımı daha nasıl durdurduğunun kayıtlara geçmesi için aktarmak istedik.