İyi Parti İzmir’de kavga başladı

İyi Parti'de beklentinin çok altında kalan oy oranlarının ardından kavga başladı. Milletvekili adaylarının belirlendiği süreçte Genel Başkan Başdanışmanı olan İzmir Milletvekili Aytun Çıray isyan bayrağını açmıştı.

Şimdi de İyi Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Uğur Terzioğlu, il yönetimini bombaladı. Bu da kriz çıkardı.

"ÜÇ VEKİL" GÜZELLEMESİ!

Terzioğlu'nun paylaşımları öyle yenilir yutulur cinsten değil.

Örneğin, "Eminim İzmir teşkilatları Türkiye oy ortalaması yüzde 9,71 iken 11 almanın, 2 milletvekili iken 3 olmanın haklı (!) gururunu yaşıyordur. Kimse 'İzmir'de üç vekil çıkardık' güzellemesinin arkasına saklanamaz.

İyi Parti, tüm teşkilatlarını fesh etmeli. Çünkü alınan oyda teşkilatların hiçbir artı katkısı yok" şeklindeki sözleri gibi.

"İlkokul mezunu, hiçbir siyasi birikimi ve tecrübesi olmayan kişiler, il büyüklüğündeki ilçelere başkanlık yapıyorlar" diyen Terzioğlu'nun "Yanlış strateji yanlış listeler, yanlış kişilere sırtını dayamak... Kurucuları yok saymak... Merkez sağ parti olacağım diye ülkücüleri bertaraf et... Bir gemide çok kaptan olması. Teşkilatların kontrolsüzlüğü.

Teşkilatları vizyonsuzlukla yöneten il ve ilçe başkanları.

İşin özeti uzar gider... Yenilenmek şart. Ehil insanlara teslim etmekle başlanabilir" şeklindeki sözleri de dikkat çekici.

Tabii, üst üste gelen bu paylaşımlar İl Başkanı Bezircilioğlu'nun tepkisini çekti. Bezircilioğlu, Terzioğlu'nu aradı ve "Ya bu paylaşımları kaldır ya da gereğini yap ve il yönetim kurulundan istifa et" dedi. O da "Kaldırmıyorum" cevabını verdi. Bezircilioğlu, il yönetim kurulu toplantılarına katılmadığı gerekçesiyle Terzioğlu'nun il yöneticiliğini düşürmek için harekete geçti. Bu arada Terzioğlu'nun da istifasını sunduğu kaydedildi.

ARTIK SULAR DURULMAZ

İyi Parti İzmir teşkilatında bu saatten sonra sular durulmaz.

Çünkü bu karışıklıklara ek olarak Bezircilioğlu'nun seçim öncesi yapılan eğilim yoklamasının ardından Genel Başkan Meral Akşener'e rapor göndererek "Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, Buca ilçe Başkanı Gamze Bilgen Torun, Karabağlar ilçe Başkanı Aysel Yavaş Ersöz, Balçova ilçe Başkanı Hicran Helezür ve yönetimindeki bazı yöneticileri" şikayet etmesinin hesabı daha görülmedi.

Bezircilioğlu, aynı raporda İzmir Milletvekili seçilen Müsavat Dervişoğlu ve Hüsmen Kırkpınar'ı da suçlar mahiyette ifadeler kullanmıştı. Daha bunun da hesaplaşması yapılmadı.

Anlayacağınız, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından İyi Parti İzmir İl yönetiminde çok taş yerinden oynayacak gibi duruyor...

HÜSEYİN ÜNAL'A SORUŞTURMA İZNİ

Yeni Asır olarak Bornova Belediye Meclisi 1. Başkanvekili ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ünal'ın kendi ismini taşıyan şirketi aracılığıyla kanunen yasak olmasına rağmen Büyükşehir'e bağlı ESHOT'a mal sattığını 6 Aralık 2020'deki haberimizle ortaya çıkardık. Bu haberimizin ardından belediye denetim komisyonunda yer alan ve şu an İyi Parti'de siyaset yapan Meclis üyesi Fikret Mısırlı da o dönemki rakamlar üzerinden bu yüzbinlerce liralık sakıncalı ticareti kalem kalem ortaya döktü. İşte bu sürecin ardından yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın Ünal hakkında adli soruşturma yapılabilmesi için izin verdiğini öğrendik.

Yani söz artık yargıda... Bakalım ne sonuç çıkacak göreceğiz.

KARACE VE ARKADAŞLARI BAŞKANLIK KOVALIYOR!

İzmirli tanınmış işadamı Cenk Karace ve bir grup arkadaşı, kurdukları İzmir Girişim Grubu A.Ş. ve Park Gayrimenkul gibi şirketlerle bir yandan ihalelelere katılırken diğer yandan kentte adeta başkanlık kovalıyor. Bu ekipten Mustafa Karabağlı, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanlığı'na talip oldu ancak seçilemedi. Ardından Karace, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'na (AOSB) adaylığını koydu ve seçimi kazandı. Karace ve arkadaşları şimdi de daha seçimli genel kurulu bile gündemde olmayan Karşıyaka Spor Kulubü'ne AOSB yönetiminde de yer alan İlker Mehmet Ergüllü'yü başkan yapmaya çalışıyor.

Hatta Karace, iyice fütursuzlaştı ve işi kulübün mevcut başkanı Turgay Büyükkarcı'ya "Kulüpten alacakların için İBAN numaranı gönder" demeye kadar vardırdı. Bakalım bu ekip başka nerelerin başkanlığına talip olacak.