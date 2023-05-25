Topuklu Efe’ye ‘şarap’ ve Teftiş Başkanı’na talimat!

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve CHP'li eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 27 şüpheli hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle ilgili detaylar basında yer aldı. Bizim en çok dikkatimizi çeken noktalardan biri Karaarslan'ın 'Topuklu Efe' lakaplı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için 2016'da Urla'dan şarap siparişi vermesi oldu. İkinci olarak da Aydın Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Önder Yeğen ile ilgili bölümü de çarpıcı bulduk.

"TEKNEDE KASETLERİ KONUŞALIM"

Buna göre hazırlanan bilirkişi raporlarında, yapılan teknik incelemelerde Karaarslan'ın Önder Yeğen'i Haziran 2020'de "Herkesin derdi kasetler" diyerek konuşmak için Göcek'teki teknesine çağırdığının görüldüğü ifade ediliyor.

İddianamede yer verilen raporlarda Karaarslan'ın çok yakın irtibatta olduğu değerlendirilen Yeğen'e birçok mailinde emir ve talimatlar verdiğinin tespit edildiği anlatılıyor. Tabii, bu davanın sanıkları arasında Önder Yeğen yer almıyor ve kendisine bir suçlama da yok. Ancak, bir Egeli olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde daha önce genel sekreterlik de yapan Teftiş Kurulu Başkanı'nın bu şekilde geçmesi dikkat çekmeyecek gibi değil...

SOYER VE ARDA'DAN 'RANT' İÇİN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

İzmir Gaziemir'de Adnan Menderes Havalimanı'na giden Akçay Caddesi üzerindeki 140 dönümlük alanı, 'sanayi'den 'ticaret' alanına çevirecek ve emsali 0.5'ten 1.5'a çıkaracak imar planı düzenlemesini dün bu köşede kaleme aldık.

Ünlü isimlerin arsalarının bulunduğu alanda bu değişiklikle 1.5 milyar liralık bir değer artışı yani rant oluşacağından bahsedildiğini de aktardık. Üstelik değişikliğin Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda tarafından re'sen gündeme getirildiği için bu ranttan belediye ve devlete de pay verilmeyeceğini vurguladık.

CHP'Lİ VEKİL TAKİPTE İDDİASI

İlçe belediye meclisinden geçen ve Büyükşehir'e gönderilen bu düzenlemenin çıkması için CHP'de genel başkana yakın bir İzmir milletvekilinin çaba harcadığı belirtiliyor. Evet... Başkan Arda ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer... Bu düzenleme ne iştir? Sessizliğinizi bozun, çünkü kamuoyu sizden açıklama bekliyor!

O ZAMAN DANS!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçildikten sonra yaptığı dans şovlarıyla dikkat çekti. Önce sık sık zıplayarak Çav Bella şarkısı söylemesi ardından da milli bayramlarda üstü açık otobüslerde dans ederek kent turu yapmasıyla gündem oldu. İşte Soyer'in dans konusundaki becerisine partisi CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da övgü geldi. Soyer'in Kılıçdaroğlu ile birlikte gençlerle buluştuğu geçtiğimiz günlerdeki bir etkinliğin videosunu izledik.

Videoda çok ilginç bir diyalog geçiyor.

Gençlerden biri Kılıçdaroğlu'na "İlerleyen süreçte sizi de dans ederken görecek miyiz?" diye soruyor. Kılıçdaroğlu da, "Beni bu işe karıştırmayın. Tunç Bey fena değil, bu işi iyi hallediyor" ifadelerini kullanıyor. Bu övgüden sonra Tunç Bey'i dans ederken daha sık görebiliriz!