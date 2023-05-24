Gaziemir’de 1.5 milyarlık büyük rant!

İzmir Gaziemir'de Adnan Menderes Havalimanı'na giden Akçay Caddesi, kentin ana damarlarından biri... İşte bu ana damar üzerinde kalan 140 dönümlük alanla ilgili bugünlerde çok kritik bir imar düzenlemesi yapılmaya çalışılıyor.

Gaziemir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Halil Arda'nın re'sen verdiği önergeyle başlayan ve belediye meclisinde CHP'yi ikiye bölerek kabul edilen imar plan düzenlemesi Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geldi ve şu an imar ve bayındırlık komisyonunda görüşülüyor.

Sayın İzmirliler...

Bu öyle basit bir plan değişikliği değil.

Çünkü çok büyük değer artışından, diğer bir ifadeyle ranttan bahsediliyor.

CHP'de genel başkana da yakın bir milletvekilinin de yakından takip ettiği öne sürülen imar planı düzenlemesi ile 140 dönümlük arazi "sanayi" alanından "ticaret" alanına dönüştürülecek.

Emsalin de 0.5'ten 1.5 seviyesine çıkarılması düşünülüyor. Yani bunun da 50 bin metrekarelik inşaat alanı artışı getirdiği ifade ediliyor. Medyada yer alan haberlerde bu şekilde 1.5 milyar liralık bir değer artışı yani rant oluşacağının hesaplandığı öne sürülüyor.

ÜNLÜ İSİMLERİN ARAZİLERİ VAR

Söz konusu alanda İzmir iş dünyasında tanınan isimlerin arsa ve yerleri var.

Tanınmış iş insanları Niyazi ve Sabri Memur'un ortaklığıyla kurulan MAPEKS Gıda Sanayi İhracat ve Ticaret A.Ş'nin hissedarı olduğu KMS Gayrimenkul Yatırım Şirketi'nin bölgedeki en büyük araziye sahip olduğu kaydediliyor.

İzmir'in tanınmış otomotiv şirketlerinden Özgörkey ailesine ait Özgörkey Otomotiv, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Aliberti ailesine ait Vosmer Otomotiv, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'a ait Poyraz Otomotiv'in de burada yerleri var. Yine bu alanda Kuveyt uyruklu işadamlarının yer aldığı ve hissedarı olduğu Marbil Yapı Sanayi Şirketi, Aksan Alışveriş Pazarlama, Gürgün Büro Mobilya ve 6 şahsa ait arsaların yer aldığı kaydediliyor.

RANT VERGİSİ ÖDENMEYECEK

Burada kamuoyunu yakından ilgilendiren en önemli nokta ise şu: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Temmuz 2020'de yayımlayarak yürürlüğe soktuğu imar planı değişikliğine dair değer artış payı yönetmeliğine göre bir imar planı talebiyle ilgili; özel şahıs veya mülk sahibi aracılığıyla belediyeye isteğin iletilmesi halinde kamuya değer artış payı ödeniyor. Yönetmeliğe göre büyükşehir belediyesinin olduğu illerde; yüzde 25'i büyükşehir belediyesine, yüzde 25'i ilgili ilçe belediyesine ve yüzde 25'i de Bakanlığın dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılması zorunlu. Fakat, eğer imar plan düzenlemesi ilçe belediyesi ya da büyükşehir belediyesi tarafından re'sen "kamu yararı gerekçesiyle" yapılıyorsa bu pay alınmıyor ve mülk sahiplerine kalıyor.

BAŞKANLAR BİLGİLENDİRMELİ

Yani Başkan Arda, düzenlemeyi re'sen başlattığı için burada oluşacağı öne sürülen 1.5 milyar liralık ranttan kamuya herhangi bir pay verilmeyeceği anlaşılıyor.

Ancak bu artışla oluşacak trafik yükünü ise kamu çekecek. Yanlış anlaşılmasın biz burada kimseyi suçlamıyoruz. Belki de çevredeki AVM gibi başka yapıların emsalleri üzerinden böyle bir değişiklik talebi haklı olarak da gündeme getirilmiş olabilir. O yüzden başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Halil Arda olmak üzere yetkilileri kamuoyunu bilgilendirmeye ve bu iddiaları açıklığa kavuşturmaya davet ediyoruz.