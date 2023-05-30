CHP İzmir’dekilerin derdi iktidar değil koltuğu korumak!

Cumhurbaşkanlığı seçimindeki hezimetinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için deniz bitti. Gitmek zorunda... Eğer gitmezse de CHP'nin baraj altına yolculuğu başlar. "Delegeleri ben belirledim. CHP'yi etnik köken ve mezhep partisi yaptım. Artık ben istemezsem kimse beni gönderemez" diyerek koltuğa yapışırsa kurulacak yeni bir parti veya ortaya çıkacak yeni bir siyasi aktör bu boşluğu doldurur.

AL GÜLÜM VER GÜLÜM

Bu arada şu bizim CHP İzmir ekibi de hemen 'Bay Kemal'e destek mesajlarına başlamış.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İl Başkanı Şenol Aslanoğlu başta olmak üzere milletvekilleri Mahir Polat, Ednan Arslan, Deniz Yücel ve ilçe belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nu yıkayıp yağlamış... Anlaşılıyor ki, bunların derdi iktidar olmak değil, koltuğu korumak.

Al gülüm ver gülüm, arada birkaç ihale derken yaşayıp gidelim! Çünkü biliyorlar ki, Kılıçdaroğlu gitmezse bundan sonraki gelecekleri onun iki dudağı arasında. Ama eminiz ki, yarın güç dengeleri değişsin bunlar hemen yeni muktedirin yanında yerlerini alıverir.

KALPAKLI TÜRKİYE!

Türkiye tercihini yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'sinden Avrupası'na FETÖ'sünden PKK'sına kadar 7 düvelin bir araya getirdiği 7'li koalisyonun adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşısında 12. zaferini elde etti. Kimse "7 düvel" sözü ile hamaset söylemlerinin klişe ifadesini kullandığımızı düşünmesin. Kelimenin tam anlamıyla "7 düvel" Erdoğan'a karşı birleşmişti. Ancak, millet Erdoğan'ın yanında durdu.

EMPERYALİZME KARŞI MİLLİ MÜCADELE

Peki, Türkiye bundan sonra hem içeride hem de dışarıda nasıl bir politika izlemeyi sürdürecek? Bizce bunun ipucusu önceki akşamki kutlamalar için Külliye'nin duvarına asılan kalpaklı Atatürk fotoğrafıyla dünyaya ilan edildi. Kalpağın Türk milleti için sembolik anlamı önemli. Kalpak, Türk siyaset tarihinde milli mücadeleyi, Kurtuluş Savaşı'nı ve emperyalizme karşı verilen mücadeleyi temsil ediyor.

Ayrıca kalpak, Anadolu İhtilali'nin, ulus olmanın ve yurttaşlık bilincine ulaşmanın bir simgesi. Bu anlamda, kalpaklı Atatürk ve yine yanına asılan Erdoğan fotoğrafı, hem geçmişin milli mücadele ruhunu hem de bugünün liderliğini temsil ediyor.

İşte Türkiye Yüzyılı, Atatürk'ün bu kalpaklı fotoğrafıyla verilen mesajla başladı.

KOMÜNİST FARKI

Türkiye'deki sol gerçekten sol mudur? Solcu dediğin ilk önce emperyalizme karşı olur. Bakın, Başkan Erdoğan'ın zaferinin ardından Brezilya Komünist Partisi "Emperyalizm yine yenildi" diyerek Erdoğan'ı tebrik eden bir açıklama yaptı. Türkiye Komünist Partisi'nden ise, medya kuruluşlarına, Erdoğan'ın zaferiyle kahrolduklarını gösteren ifadeler içeren bir açıklama gönderildi. Hatta açıklamada, girdiği tüm seçimleri kazanan Erdoğan'ın zayıf olduğunu ve yenilmeye mahkum olduğu yönünde hezeyanlara yer verilmesi de dikkat çekti. Buradan da anlıyoruz ki, komünistin de emperyalizme karşı olan millisi lazım...