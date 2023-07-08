İzmir bunu da gördü... Para bitti, ödemeler daireyle yapılıyor!

Seferihisar Belediyesi'nin turizm imarı olan değerli mülklerini tek tek satan Tunç Soyer, CHP tarafından 2019 seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıldığında "İzmir'in mallarını da satar" diye çok söylendi, yazıldı, çizildi.

Nitekim bunu söyleyenler haklı çıktı ve Soyer, göreve gelir gelmez belediyenin neyi var neyi yoksa satmaya başladı.

Vakıfbank eski müfettişlerinden İbrahim Naki Avşar'ın belediye encümen kararları üzerinde yaptığı araştırmaya göre, Soyer'in Büyükşehir'de bugüne kadar sattığı toplam taşınmaz sayısı 906 adedi buldu.

Bunun 731'i daire, 175'i ise arsa.



DEPREMZEDELERE EZİYETİN SEBEBİ

Soyer'in Büyükşehir'de de gayrimenkul satışı yapması da rutinleşti ancak işi şimdi bambaşka boyutlara taşıyan bir skandal patlak verdi. Fuzuli harcamalarla belediyenin kasası tam takır kuru bakır haline gelince Soyer, daha önce kentte eşi benzeri görülmemiş bir uygulamaya gitti. Belediyeden alacağı olan firmalara ödeyecek para bulamayınca belediyenin Uzundere'deki toplu konutlarda bulunan dairelerini vermeye başladı. Böylece Soyer'in İzmir depreminin ardından belediyenin Uzundere'de barınma imkanı sağladığı depremzedeleri de neden böyle ısrarla yerlerinden çıkardığı da anlaşılmış oldu. O daireler de alacağı olan gruplara veriliyor.



DİYARBAKIRLI İŞADAMINA 21 DAİRE

Avşar'ın Encümen kararları üzerinde yaptığı incelemede Belediye ile önemli miktarda iş yapan Diyarbakırlı işadamı Nesih Aktepe'ye ait Aktepe Group'un sadece son birkaç ayda belediyeden ihaleyle 21 daire aldığı görülüyor. Ayrıca yine belediyeye iş yapan Onset Dijital gibi değişik birçok firmaya da bu şekilde daire satışı yapıldığı kayıtlarda yer alıyor. Göstermelik olduğu değerlendirilen ihalelerin ardından firmaların ödeyeceği daire paraları, belediyeden alacaklarından düşülüyor.



TUVALETLERİN PARASI BİLE VAR

Kayıtlarda İzmir'in tuvalet ihalesini kazanan Petra ve Ernet İnsan Kaynakları firmalarına dahi daire satışı yapıldığı gözüküyor.

Durum o kadar vahim yani... Ayrıca, dairelerin çok düşük fiyata satıldığı ve belediyenin bu şekilde de zarara uğratıldığı iddiaları da var ancak bu iddiaların rayiç bedeller üzerinden araştırılması gerekiyor.



İŞİN SONU NEREYE VARACAK?

Başlıkta da yazdığımız gibi İzmir, daha önce hiç böylesini görmedi. Türkiye geçmişte ne çok ekonomik krizle karşılaştı ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, o zamanlarda bile hiç bu kadar güçsüz ve aciz hale düşürülmedi. Bir önceki Başkan Aziz Kocaoğlu, gayrimenkul satmamak ve üzerine yeni kamulaştırmalar yapmakla övünüyordu. Bu boyuta geldiyse artık işin sonu nereye varır Allah kerim! En basitinden Çiğli Tramvayı inşaatı müteahhit Nurol İnşaat'a parası ödenmediği için durdu.

Daha bunlar gibi nelerle karşılaşacağız hep birlikte göreceğiz. Gidişat vahim.

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