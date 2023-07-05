‘üç silahşörlerin’ Cengiz’i İZSİAD’a başkan oluyor!

Onlar üç kişiydiler... Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek! Şenol Aslanoğlu, Münir Sirhan Özen ve Hüseyin Cengiz... Onlara İzmir iş dünyasında 3 silahşörler derlerdi...Üç yakın arkadaş da İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği'nde (İZSİAD) yöneticiydi.Biraz espirili olsun diye Yusuf Hayaloğlu'nun "Biz üç kişiydik" isimli şiirinden uyarlanmış meşhur şarkıya atfen böyle bir giriş yaptık ancak bu 3 isim için söylediklerimiz doğru... İzmir iş dünyasında ve özellikle İZSİAD camiasında Aslanoğlu, Özen ve Cengiz gerçekten de "üç silahşörler" olarak biliniyor. Zaten bunu kendilerinin de övünerek anlattıkları biliniyor.İşte bu "üç silahşörlerle" ilgili yeni bir gelişme var.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentsel dönüşüm için ortaya attığı ve hala tartışma konusu olan kooperatif modelinin mucitlerinden Şenol Aslanoğlu, geçtiğimiz aylarda Soyer'in de desteğiyle CHP İzmir İl Başkanı oldu. Yönetimini oluştururken de en yakınına İl Başkanvekili olarak Münir Sirhan Özen'i aldı.Şimdi iş dünyası kulislerine çok konuşulacak bir bilgi düştü. O da şu:İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, geçtiğimiz günlerde Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı olmasının ardından önümüzdeki aylarda yapılacak İZSİAD seçiminde 10 yıldır sürdürdüğü dernek başkanlığını bırakacak.Yerine gelecek isim ise, şimdiden hemen hemen belli olmaya başladı.O kişi de "üç silahşörlerin" Hüseyin Cengiz'inden başkası değil...Aslanoğlu'yla beraber Büyükşehir'in kooperatif işinde birlikte yöneticilik yapan Hüseyin Cengiz'in etrafında şimdiden mutabakat oluşmaya başladığı belirtiliyor.Tabii genel kurula kadar daha köprünün altından çok sular akar ancak biz şu an dernekte Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Hüseyin Cengiz'in adım adım İZSİAD Başkanlığı'na ilerlediği bilgisini buradan ilk olarak duyurmuş olalım.Bu arada Küçükkurt'un görevi bu dönem bırakmasının ardından Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı'na (BASİFED) geçmek istediği konuşuluyordu. Ancak Mehmet Ali Susam, ani bir gelişmeyle EGEV Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalınca EGEV'in yeni başkanlığı konusunda Küçükkurt isminde mutabık kalındı.Zaten BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı'nın da bir dönem daha göreve devam etmek istediği belirtiliyor. O açıdan EGEV'deki bu değişikliğin ileride olası bir trafik karışıklığı yaşanmasını da önlediği kaydediliyor.