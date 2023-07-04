Esnaftan ne istiyorsun Soyer!

Belediyenin konser ve heykel başta olmak üzere fuzuli harcamalar ve kötü yönetimle yüz milyonlarca lirasını heba eden memura bile parasını veremez hale gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, kasa tam takır kalınca gözünü esnafın cebine dikti. Soyer, belediye tarafından ticari araç gruplarından alınan çalışma ve güzergah izin belgesi ücretlerine yüzde 10 bine yaklaşan oranlarda zam yaptı. İzmirli esnaf Soyer’e “İNSAFLI OL VE BU ZAMMI GERİ ÇEK” çağrısında bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kurumu mali açıdan Seferihisar Belediyesi'nde yaptığı gibi çok kötü yönettiğini söyleyerek sürekli uyarıda bulunduk. İşte sonunda olan oldu. Tarkan'a, Gülşen'e 3-5 milyon liralık konserler verdiren, sürekli yurtdışına seyahat eden, çiçek-böcek-heykele on milyonlar harcayan Soyer, 7 binden fazla memurun geçmişe dönük alacaklarını bile ödeyemez hale geldi. Sıkışan ve belediyenin nakit akışını bozan Soyer, işin kolayını bulup taksi, minibüs ve servis esnafının üzerine çullandı!

Belediye meclisinde alınan kararla taksiden servise, minibüsten bisiklete kadar ticari araç gruplarından belediye tarafından alınan çalışma izin belgesi ve güzergah izin belgesi ücretlerine yüzde 10 bine yaklaşan oranlarda zam yapıldı.

Soyer'in geçtiğimiz 14 Haziran'daki belediye meclis toplantısında aldırdığı kararla taksiden servise, minibüsten bisiklete kadar ticari araç gruplarından belediye tarafından alınan çalışma izin belgesi (ruhsat) ve güzergah izin belgesi ücretlerine yüzde 10 bine yaklaşan oranlarda zam yapıldı. En fazla zam yapılan 2 yıllık lüks taksi çalışma izin belgesi oldu. Soyer, 30 lira olan bu ücreti tam yüzde 9 bin 900 artırarak 3 bin liraya çıkardı.

TAKSİ VE MİNİBÜSE BÜYÜK ZAM

2 yıllık minibüs çalışma izin belgesi ile 2 yıllık taksi çalışma izin belgesi ücretleri de 30 liradan yüzde 3 bin 223 artışla 1000 liraya yükseltildi. 2 yıllık S plaka çalışma izin belgesi ise, 45 liradan yüzde 2 bin 122 oranında artışla 1000 liraya çıkarıldı. 2 yıllık şoför tanıtım kartı bile 15 liradan yüzde 1567 artışla 250 lira yapıldı. Seçim öncesi göreve geldiğinde makam aracı yerine bisiklet kullanacağını söyleyerek bisiklet dostuymuş havası estirmeye çalışan Soyer, bisiklet plaka tescil ücretini 30 liradan 200 liraya, bisiklet çalışma izin belgesini de 15 liradan 75 liraya çıkardı.

'ZAM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ'

Yüzde 9 bin 900'e varan zamlar İzmirli taksici, minibüs ve servis esnafını isyan ettirdi. Görüştüğümüz esnaf, Soyer'e ateş püskürüyor. Haklılar... Kamu alacaklarıyla ilgili 2022-2023 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 123 olarak belirlendiğine dikkat çeken esnaf, "Devlet harçları da bu oranda artırılarak 2023 yılı için uygulanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 2023 yılı ilk 6 ayında söz konusu belge ücretlerini yüzde 50 civarında arttırmıştı. Dolayısı ile 2023 yılı kalan 6 ayında yapacağı fiyat güncellemesinin toplamının, yüzde 123 barajını aşmamasını bekliyorduk. Bu itibarla, alınan meclis kararının revize edilerek, mevcut ücretlerinin yüzde 123'ü tamamlanacak şekilde yeniden düzenlenmesini istiyoruz" diyor.

Bisiklet dostuymuş havası estirmeye çalışan Soyer, bisiklet plaka tescil ücretini 30 liradan 200 liraya, bisiklet çalışma izin belgesini de 15 liradan 75 liraya çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı belge ücretlerinin İzmir'in tarifesinden yüksek olduğunun bilindiğini belirten esnaf, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu tarifeleri eşitlemek ile ilgili bir planlaması olacak ise söz konusu artışın kademeli olarak yapılması esnaf ve sanatkarlarımız açısından daha uygun olur" ifadelerini kullanıyor. Gazeteci, önce emekçinin ve esnafın yanında olmalı... Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz... O yüzden bu insafsız zamma tepki göstermek bizim de görevimiz. Sayın Soyer'in esnafın sesine kulak vermesi ve bu zam oranlarını aşağıya çekmesi şart. Soyer, esnafın üzerine çullanmak yerine önce yaptırdığı gereksiz harcamaları kıssın. Buna konser ve heykellere para harcamayı durdurarak, yurtdışı seyahatlerini de daha seçici hale getirerek başlasın. Sadece şu Karşıyaka'daki opera binasının inşaat süreci kötü yönetilerek bile İzmirlinin 300-500 milyon lirası heba edildi. Kötü yönetim nedeniyle birçok alanda heba edilen yüz milyonlarca lira var. Hem belediyenin parası bittiyse niye akla ilk esnafın cebi geliyor. Esnaftan ne istiyorsun Başkan! Buradan kendisine sesleniyoruz: Elini esnafın cebinden çek ve bu zamları düşür Başkan...