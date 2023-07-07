Büyükşehir milyarlık skandalın içinden çıkabilecek mi?

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Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş'teki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili Sayıştay raporlarına da yansıdığı şekilde, işletmeci firmaya yaptığı kıyak gibisini görmedik!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Başkan Tunç Soyer'in alanında Avrupa'nın en büyüğü diyerek 2021'de açılışını yaptıkları çöp bertaraf ve enerji tesisinin altından milyar lirayı bulan kıyak çıktı.

Dün bu köşede Sayıştay'ın büyük kıyağı tespit ettiği raporun içeriğini aktardık.

Bugün de size, belediye içinden aldığımız bilgileri aktaracağız.

SEÇİME 2 GÜN KALA VERİLİYOR

Tekrar özetlersek... Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi'nin 2013'te ilçedeki çöplerin bertarafı ve bundan enerji üretimiyle ilgili firma ile imzaladığı protokole reddetme imkanı varken 2016'da dahil oldu. Eski Başkan Aziz Kocaoğlu, ekibiyle birlikte, 29 Mart 2019'da yani yerel seçimden sadece 2 gün önce firmaya Ödemiş dışında Kiraz, Beydağ, Tire ve Bayındır'ın çöpleriyle ilgili imtiyaz haklarını da ek protokolle işletmeci Biosun A.Ş. firmasına verdi. Üstelik bunu yaparken mevzuata göre sorunlu olmasına rağmen ne Danıştay'a ne İçişleri Bakanlığı'na ne de belediye meclisine sordu. Seçimde aday olmayan ve 2 gün sonra görevi sona erecek olan Kocaoğlu, Sayıştay'a göre firmaya büyük bir mali avantaj sağlamış oldu. Üstelik 2013 yılında Ödemiş Belediyesi tarafından yer teslimi yapılan firmaya süre uzatımı verilebilmesi için yer tesliminin yine 29 Mart 2019'da yapılmış gibi gösterildi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Başkan Tunç Soyer'in büyük övgülerle açtığı tesisin altından skandallar çıktı.

271 MİLYON BORÇ ÇIKARDI

O kadar akıllara zarar bir sözleşme ki bu... Büyükşehir, değişik ilçelerde kurdurduğu benzeri tesisler için anlaştığı firmaların hepsinden bugüne kadar öyle veya böyle gelir elde etti ancak buradan tek kuruş almadı. Diğer tesislerin yatırım maliyeti ihaleyi alan firmalarca karşılandı ancak Büyükşehir, Ödemiş'teki bu tesisin yapım maliyetini de firmaya ödemeyi taahhüt etti. 27 yıllık imtiyaz süresi için Biosun A.Ş. firmasına 1 milyar liranın üzerinde para ödenmesi için taahhüt verildi. Firma da bunun üzerine belediyeden 2022'ye kadarki yatırımları için 271.9 milyon lira alacağı olduğunu belirterek kapıya dayandı.

Belediye parayı ödeyemeyince iş tahkim kuruluna gitti. Neresinden baksan rezalet, neresinden baksan skandal!

"ASLINDA BİZİM ÖNÜMÜZÜ AÇTI"

Sayıştay dün de yazdığımız gibi bu kıyakla ilgili adli süreç başlatılması ve tesisin sözleşmedeki maddelere dayanılarak geri alınması için belediyeye yazı gönderdi.

Peki belediye, bu tesisi geri alacak mı veya alabilecek mi?

Dün bu konuyla ilgili belediyedeki kaynaklarımızla görüştük. Ödemiş'teki tesisle ilgili imzalanan bu protokolden rahatsız olduklarını belirten kaynaklarımız, "Şu an tahkim sürecinin bitmesini bekliyoruz. Tahkim sonuçlandığı bu tesisi, bedelini ödeyip geri alma konusu gündemimizde. Aslına bakarsanız Sayıştay'ın bu raporu bizim bu konuda önümüzü de açtı" diye konuştu. Büyükşehir mali açıdan bir darboğazdan geçerken, çalışanlarına para ödeyememeye başlamışken bu tesisi yüz milyonlarca lira ödeyip geri alabilecek mi? Çok zor... Çiçek, böcek, heykel işleriyle vakit geçiren Soyer'in de böyle çetrefilli bir işin içinden çıkabilecek iradeyi ortaya koyabileceğini de sanmıyoruz.