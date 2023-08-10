İki kez kaybeden Özel, CHP’yi nasıl değiştirecek?

CHP, seçim hezimetinden sonra iyice savruldu. Bir yanda koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yanda değişim istediklerini söyleyen Manisa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve baraberlerindeki isimler...

Türkiye gündeminden bile koptular, kendi kısır tartışmaları içinde boğuluyorlar...

Türkiye'nin büyük çoğunluğu CHP'nin Kılıçdaroğlu ile bin yıl da geçse iktidar şansı olmadığını görüyor ve biliyor... Diğer yandan CHP'de değişim isteyenlere gösterilen tepkilere de katılmamak mümkün değil.



BU İSİMLERLE OLMAZ

Örneğin İmamoğlu, bugüne kadar İstanbul'da elle tutulur ne başarı elde etti ki, bu değişimi gerçekleştirmeye talip?

Kendisi de bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olmadı mı, kent kent dolaşıp mitingler yapmadı mı? 14 Mayıs'taki seçimin akşamında CHP Genel Merkezi'nde kameraların önüne geçip "Aramızda kalsın, kazanıyoruz" gibi cıvık cıvık çıkışlarla CHP'nin seçim hezimetini daha da ağırlaştırmadı mı? Yani bu seçimin kaybedenlerin biri de İmamoğlu. Ya bölgemizin önemli kentlerinden Manisa'nın temsilcisi olan Özgür Özel'e ne demeli?

Kendisi 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor.

Dün görüştüğümüz CHP Manisa'nın çiçeği burnunda İl Başkanı Ali Kuyumcu da "Özgür benim kardeşim ama, benim değişimden anladığım onların anladığı değişim değil. Değişim olacaksa 5 dönem, 7 dönem milletvekilliğini bırakacaklar. Değişime önce kendilerinden başlamalılar" diyerek gayet haklı bir çıkışta bulundu.



İKİSİNDE DE SEÇİLEMEDİ

Hem Özgür Özel'le ilgili şöyle bir gerçek de var... Daha önce mahallesinde delege seçilemediği haberlerine konu olan Özel, hem 2009 hem de 2014'teki yerel seçimlerde CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Hepsini de açık ara farkla kaybetti. Tamam Kılıçdaroğlu, 13-14 seçim kaybetti, bundan sonra kazanma şansı da milyonda bir bile değil ama Özgür Özel de kendi memleketinde 2 seçimde fark yemiş bir isim. Ayrıca bu 2 hezimete rağmen kendisini milletvekili adayı göstermeyi sürdüren Kılıçdaroğlu'na yıllarca en büyük desteği vermiş biri...

Şimdi değişmesini istediği Kılıçdaroğlu'yla birlikte CHP'nin seçimleri kaybetmesinde baş rol oynamış bir isim. Allah aşkına bir anlamda kendisi de 'Bay kaybeden' olan Özgür Özel, CHP'yi nasıl değiştirecek?

Açıkçası biz, normal ortamlarda Özgür Özel gibi bir ismin böyle bir değişim yapacağını iddia edenlerin akıl sağlığına bile şüphe ile yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz.



Aydın'da savcılar harekete geçmeli

Yeni Asır olarak dünkü manşetimizle bombayı patlattık. Efeler Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Fatih Atay'ın partilisi olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na isyan ettiği açıklamalarını yayınladık. Haberimiz Aydın ve CHP gündemine bomba gibi düştü. Bizce Aydın'daki bu tartışma, Atay'ın açıklamalarının ardından artık Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da konusu olması gerekiyor.



SUÇ DUYURUSU NİTELİĞİNDE

Çünkü Atay, Çerçioğlu ve ekibi için "Ben onların neler yaptıklarını, neler çaldıklarını biliyorum. Örneğin, aynı şirkete onlar da sıcak asfalt yaptırdı biz de. Ben açık ihale yaptım, onlar öbür türlü ihale yaptı. Her şeyimizi açık ihale ile yaptık. İşi en az parayı isteyene verdik. Sıcak asfalta aynı şirkete bizim ödediğimiz kaç lira, onların ödediği kaç lira? Lütfen bunu bir araştırın. Sizden Yeni Asır olarak istediğim bu. 32 milyon lira götürdüler... Büyükşehir 32 milyon lira daha ucuza verene vermedi ihaleyi daha pahalı isteyen bu şirkete verdi" iddiasında bulunması aynı zamanda bir suç duyurusu niteliği taşıyor.



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