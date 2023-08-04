İzmir’de iki büyük ortaklık

Bugün, siyasetin gündeminden biraz uzaklaşıp İzmir iş dünyasındaki iki önemli gelişmeden bahsetmek istiyoruz. İzmir'de inşaat sektöründe iki büyük ortaklık kuruldu.

Bunlardan biri İzmir Ticaret Odası Başkanı, ünlü işadamı Mahmut Özgener'in Gürel ve Aliberti aileleriyle Özelleştirme İdaresi'nden (ÖİB) satın aldıkları Alsancak'taki arsa ile ilgili.

EGE YAPI İLE YAPACAKLAR

Özgener ve ortaklarının kurduğu Artı Üç Yapı A.Ş., 2009'da ÖİB'ten Alsancak'taki 7 bin 699 metrekarelik eski tütün deposu arsasını 14 milyon 750 bin liraya almıştı. Arsayla ilgili hazırlanan imar planları 28 katlık rezidans yapımına imkan sağlıyordu. Özgener ve ortakları da bu nedenle söz konusu arsayı satın aldı. Ancak, bu imar planları bazı meslek odalarının açtığı dava nedeniyle iptal edildi. Bunun üzerine Özgener ve ortakları Danıştay'ın 2 kez planlarını iptal ettiği araziye 8 katlı bina yapmayı kabul etti. Ancak, bu çerçevede Konak ve Büyükşehir Belediyeleri'nce hazırlanan yeni imar planı da dava konusu oldu.

Gelinen son aşamada yargı kararları Özgener ve ortakları lehine çıktı.

EKİM'DE BAŞLAYACAKLAR

Burasının planlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun isteğiyle yapılan küçük değişikliğin ardından son şeklini alan yeni imar planı 13 Ağustos'ta askıdan inecek. Aldığımız bilgiye göre, Özgener ve ortakları, bunun ardından inşaat ruhsatı almayı ve Ekim ayı gibi inşaata başlamayı planlıyor. İzmirli ortaklar, projenin 28 katlı ilk hali için İstanbul'un tanınmış inşaat firmalarından İnanç kabatayı yönetimindeki Ege Yapı ile anlaşmıştı. Bu ortaklığa devam edilme kararı verildi. Projenin inşaatını Ege Yapı üstlenecek. Şu an Urla Kekliktepe'de 88 dönümlük arazi üzerinde lüks bir proje yürüten Ege Yapı, böylece İzmir'de bir büyük yatırıma daha başlamış olacak.

KARDIÇALI VE ÜNSAL ANLAŞTI

İkinci büyük ortaklığın ise, Bornova Sirgeli Kavşağı'nda yani bugün Folkart'ın da inşaat yaptığı Ankara Asfaltı'nın başladığı bölgedeki alanın ilerisinde yer alan bir arsa için yapıldığı belirtiliyor.

Buradaki arsa, sahibi Uniteks'in patronu Serhan Ünsal ile bugünlerde kızı Sena Kardıçalı için konulan yanlış kanser teşhisi haberleriyle gündemde olan işadamı İbrahim Kardıçalı'ya ait. İş dünyası kulislerinde dolaşan son bilgiye göre, Ünsal ve Kardıçalı, burası için İzmir'in sektör devlerinden Avcılar İnşaat ile anlaştı. Yani bazıları tarafından ekonomi üzerinde kara senaryolar yazılmaya çalışılsa da İzmir'de yatırımlar devam ediyor.

Forum Aydın, Denizli ve Manisa el mi değiştiriyor?

Ege ekonomisi açısından dünün flaş gelişmelerden biri de ünlü gayrimenkul yatırım şirketi Multi'nin Türkiye'deki alışveriş merkezlerini satmak için görüşmeler yaptığı haberiydi. Basında yer alan iddiaya göre, Multi, Almanya'da yatırımları olan Türk işadamı Mehmet Gezer ile masaya oturdu. Masadaki 9 alışveriş merkezi içinde Forum Aydın, Forum Çamlık (Denizli) ve Forum Magnesia (Manisa) da bulunuyor. Toplam satış rakamının milyar euroya yakın olacağı kaydediliyor. Türkiye pazarına 2003 yılında giren ve ilk yatırımlarından biri olan Forum Bornova'yı Commerz Real Investment'a satan Multi, Ege'deki bu 3 AVM'sini de satacak mı göreceğiz. Ancak Türk ekonomisinde başlayan yeni dönemde böyle el değiştirmeleri sık sık göreceğiz gibi.