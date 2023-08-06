Uyarıyoruz... Ateşle oynuyorsun Tunç Soyer!

İzmir'de gerçekleri korkmadan yazdığımız için Büyükşehir Belediyesi'nin kılcal damarlarına kadar her yerden bilgiler geliyor. Son olarak öyle bir bilgi ulaştı ki, hayrete düştük. Bize bizzat itfaiye çalışanlarının bildirdiğine göre, itfaiyenin 4 bölgesinde içlerinde köpüklü söndürme araçlarının da bulunduğu 30 civarında araç zorunlu olan trafik sigortaları parasızlıktan yapılmadığı için trafiğe 3 gün çıkarılamadı. Daha doğrusu bu araçların trafiğe çıkarılmaması için birimlere talimat gönderildi. Cuma akşam üzeri ise, sigorta sorunun çözüldüğüne ve bu araçların artık trafiğe çıkarılabileceği bildirildi. İtfaiye çalışanı haber kaynağımız, olayı, "Erhan Bey, bu araçların trafik sigortası yatırıamamış. İnanın 10-15 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık" diyerek anlattı.

BİZZAT İTFAİYECİLER ANLATTI

Bu bilgi üzerine İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse'ye ulaştık. Önce, bunun doğru olmadığını söyledi, ancak bizim ısrarlı sorularımız üzerine "Size bu konuda bilgi veremem" diyerek telefonu kapattı. İtfaiyede araçların sorumlusu olduğu belirtilen bir yetkiliyi aradık ve o da "Size bu konuda bilgi veremem. Yok veya var diyemem" dedi.

Bunun üzerine araştırmamızı derinleştirdik ve itfaiyenin içinden başka haber kaynaklarımıza daha bu bilginin doğru olduğunu ve bunun tüm personel tarafından bilindiğini teyit ettirdik. Hatta bize, yöneticilerinden gelen 'Bu araçları trafiğe çıkarmayın' talimatıyla ilgili mesajlaşma görüntülerini gönderenler de oldu. Evet, 30 civarında araç zorunlu olan trafik sigortası parasızlıktan yatırılamadığı için 3 gün trafiğe çıkarılmamış... Eğer, İsmail Derse ve belediye yönetimi bunun aksini iddia ediyorsa, bazılarının plakası bizde olan araçların trafik sigorta bitiş ve başlangıç tarihlerini açıklasınlar da bir görelim! Biz buradayız...

İFLASA SÜRÜKLENİŞ BELİRTİSİ

Tamam, büyük bir yangın olsa bu araçlar sigortası olmasa bile öyle veya böyle trafiğe çıkarılır ve yangına müdahale ederdi ancak bu yine de ortada büyük bir skandal olduğu gerçeğini değiştirmez. Olası bir yangın afeti karşısında en büyük güvencelerimizden biri olan itfaiye araçlarıyla ilgili böyle hayati işleri bile aksatan belediye, kim bilir diğer birimlerde daha ne büyük skandallara imza atılıyordur. Heykele para bulan belediyenin çalışanına geçmişe dönük ödemeleri yapamadığını, iş yaptırdığı firmalara para yerine daire verdiğini biliyorduk ancak iş, itfaiye araçların trafik sigortasını bile ödememek, ödeyememek bir çürüme, bir iflasa gidiş belirtisidir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ateşle oynuyor.

İtfaiyede personel zafiyeti de var

Bu arada bir itfaiye çalışanı kaynağımızın aktardığı başka vahim bilgiyi de İzmir gündemine not düşmek istiyoruz.

Kaynağımızın aktardığına göre itfaiyedeki presonel sıkıntısı yüzünden yangınlarda zafiyet yaşanıyor. İtfaiye çalışanı kaynağımız, "Erhan Bey, son dönemdeki yangınlara bakın, hep hemen söndürülemediğini ve büyüdüğünü göreceksiniz. Çünkü itfaiyede yangına müdahale edecek personel sayısında yetersizlik var. Başkan Soyer, 'Ankara'dan kadro verilmiyor' diyor ama buraya şirketler üzerinden takviye gayet rahatlıkla yapılabilir.

İtfaiyeci illa ki, devlet memuru olacak diye bir şey yok. Bu sorunun iki kaynağı var, başka kentlere nakillere izin verdiler. Bir de emekli olan personelin çocuklarını işe aldılar. Birçok itfaiyeci çocuğunu işe aldırmak için emeklilik hakkını kullandı ancak onlar gitti, çocukları da başka müdürlüklere atandı. Bugün genç arkadaşlarımız masa başında otururken biz yaşı ilerlemiş itfaiye personeli olarak yangınlara müdahale etmeye çalışıyoruz. Sonra da yangınlar söndürülemiyor ve büyüyor. Lütfen bunu da yazın ki, İzmirli bilsin" dedi.