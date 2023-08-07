CHP kongresinde İzmir’e hakaret!

CHP hiç değişmiyor ve değişecekmiş gibi de gözükmüyor.Partinin içinde kavgalar, skandallar bitmiyor. Seçim hezimetinin ardından parti üst yönetiminde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki koltuk kavgası sürerken İzmir de karıştı.İzmir'de gerek sona eren mahalle delege seçimlerinde gerekse önceki gün başlayan ilçe kongrelerinde rezaletler bir bir patlıyor. Çiğli Harmandalı ve Karabağlar Vatan Mahallesi'ndeki delege seçimlerinde yaşanan kavga ve darp olayları, yine Karabağlar'daki Ali Fuat Erden Mahallesi'ndeki merdiven altına sandık konularak yapılan seçim skandalınınardından önceki günkü Balçova İlçe Kongresi'nde İzmirlilere alenen hakaret edildi. Geçtiğimiz günlerde bir partiliyi ofisini basarak yumruklamasıyla gündeme gelen Balçova Belediyesi eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın, ilçe kongresinde konuşma yapan Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yüksel Çakmur'a tepki gösterirken sarfettiği ve bütün İzmir'e de hakaret içeren "İzmir'in anasını sen belledin" sözü büyük tepki çekti.Çakmur'un konuşma yaptığı esnada, ayağa fırlayan Çalkaya, Çakmur'un, İzmir'de başarısız olması nedeniyle Burhan Özfatura'nın seçimleri kazandığını iddia ederek, "İzmir'in anasını sen belledin. Bırakın bunu, burası martaval okuyacak yer değil, burası CHP Balçova kongresi" diye bağırdı. Çakmur'un cevap vermesi üzerine ortalık karıştı. Partililer Çalkaya'yı zor sakinleştirdi. Bunun lamı cimi yok. Neresinden bakarsanız bakın Çalkaya'nın söylediği çirkin söz, bu kent halkına yapılmış büyük bir hakaret olarak kayıtlara geçti. İzmirli hakkında böyle bir cümlenin CHP gibi bir partinin kongresinde kurulması kent halkını incitti. Bizce CHP'nin bu hakaret nedeniyle İzmir kamuoyundan bir an önce özür dilemesi gerekir.Bu arada CHP'de dünkü Konak İlçe Kongresi'nde de ortalık karıştı.Tepkilerin hedefinde ise, bir dönem Genel Başkan Yardımcılığı da yapan ve İzmir'in siyasi patronu olmaya soyunan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan vardı. CHP'nin önceki dönem İzmir Milletvekilleri Musa Çam ile Tacettin Bayır, kongreye katılan Özkan'ı hedef aldı. Bunun üzerine salonda tansiyon yükseldi.Partiye ön seçim eleştirisinde bulunan CHP önceki dönem İzmir Milletvekili Musa Çam, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın kontenjandan aday olmasını, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un 20 yıldır belediye başkanlığı yapmasını ve Narlıdere'den Konak'a aday gösterilmesini eleştirerek, Konak'ta 15 aday olduğunu ve onlara haksızlık yapıldığını kaydetti. Çam, "Tuncay arkadaşımızın milletvekili olmasına karşı değilim ama Tuncay arkadaşımız 2015'te, 2018'de kontenjan, 2023'te de kontenjan...Bunları çok adil ve demokratik bulmuyorum" diye konuştu.Özkan, kürsüye çıkıp eleştirilere cevap verdi ve "Hapisten çıktığımda Sayın Genel Başkanımız benim maddi durumumun olmaması ve yıpranmışlık durumun nedeniyle kontenjandan vekil olmamı istedi. Ben de bu isteğini kırmadım" dedi.İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın ardından söz alan CHP önceki dönem İzmir Milletteki Tacettin Bayır da Özkan'ı eleştirdi. Bayır, "Genel Başkan yardımcısıyken sen masaya yumruğunu vuracaktın ön seçim için MYK da el kaldırman yetmez.Bizim sahip çıkıp taşıdığımız arkadaşlarımız bize sahip çıkmadı.Bunu görmedik Sayın Özkan. Benim en güvendiğim insan sendin, sen!" dedi. Bayır'ın ardından bir kez daha söz alan Özkan, "MYK'da Urla Belediye Başkanına karşı çıktım, Menderes'e karşı çıktım ve Menemen'e de karşı çıktım. Ben sustukça arkadaşlar garip yaklaşımda bulunuyor ben asla belediye başkanı ya da ilçe başkanı belirleme kurulunda yer almadım.MYK Üyesi olarak da gerekli itirazlarımı yaptım" diye konuştu.Dün yapılan Konak İlçe Kongresi'nde Özkan'ın açıklamalarına bazı partililer ses yükselterek tepki gösterdi. Bunun üzerine Divan Başkanlığı yapan CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, uyarıda bulunarak, "Arkadaşlar Tuncay Bey'e cevap hakkı doğdu, cevap verdi. Bu kadar tahammülsüz olmayın" dedi.Kongrede söz alanlardan biri de CHP'li Onur Utkan İlçi oldu. İlçi de Özkan'a yüklendi. Karşılıklı atışmalar sonrası delegelerden İçli'ye tepki gelirken, Özkan'ın yanında oturan bir kişinin Tacettin Bayır'a saldırmaya çalışması sonrası salonda ipler koptu. Bayır ile delege arasında tartışma yaşanırken, saldırmaya çalışan üyeyi partililer tuttu. Gerginliğin dinmemesi üzerine Divan Başkanı Yücel kongreye 5 dakika ara verirken Bayır ise salonun dışına çıktığı görüldü. Tek adayın olduğu ve ortada çekişecek rakiplerin olmadığı bu iki kongrede CHP'liler ne yapıp edip birbirlerine girmeyi başardı.CHP İzmir'de ilçe kongreleri süreci yeni başladı. Daha il kongresi de var.Bakalım daha neler göreceğiz?