İşte vurgun buradan çıkıyor Şenol Bey!

Bu köşede geçtiğimiz 31 Temmuz Pazartesi günü kaleme aldığımız yazıda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki dönüşüm skandalında asıl rant paylaşımının kooperatifler ile müteahhit arasında imzalanan sözleşmelerde olabileceğini kaleme aldık. Çünkü bu sözleşmeler saklanıyordu.

Nitekim, "Büyükşehir'deki dönüşümde asıl bomba sözleşmede mi?" başlığıyla kaleme aldığımız yazının mürekkebi kurumadan işaret ettiğimiz o bomba patladı. Ortaya irin saçıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, belediyenin kentsel dönüşüm yetkisini devrettiği kendi şirketi İZBETON'un Örnekköy'deki 4. etap inşaat işini verdiği iş insanları kooperatifinin müteahhit firma ile imzaladığı sözleşmeyi açıkladı.



SON YILLARIN EN BÜYÜK SKANDALI

Kim ne derse desin ve hangi CHP'li milletvekili "Bunlar ıvır zıvır şeyler" diyerek işi küçültmeye çalışırsa çalışsın ortada İzmir'in son yıllardaki en büyük siyasi ve ekonomik skandalı var... Hızal'ın açıkladığı bilgilere göre, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, örgütleyip kurduğu, fikir babalığı yaptığı ve başkanlığını üstlendiği İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ile İZBETON'dan dönüşüm işini imzalanan protokolle alıyor. Protokole kooperatif adına imzaları, Aslanoğlu ile yardımcısı Dilek Coşkun atıyor... İşte skandal da burada başlıyor... Çünkü kooperatif, buradaki inşaat işini İZBETON'la protokole de imza atan Dilek Coşkun'un kurucusu olduğu şirkete devrediyor. 2020 yılında kurulan ve çok küçük bütçeli bir şirket olan Coşkun'un şirketi, çok kısa bir süre sonra Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Şaroğlu'nun aynı zamanda CHP Tunceli eski Milletvekili Polat Şaroğlu'nun kardeşi olan eşi Erdal Şaroğlu ile Aslanoğlu'nun yakın arkadaşı Yıldırım Kuruoğlu'na devrediliyor. Bu arada ne hikmetse bu şirket ile Aslanoğlu'nun Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne verdiği adresle aynı yerde faaliyet gösteriyor.



BALLI FİYAT FARKI MADDESİ

Sözleşmenin bedeli ise, tam 260 milyon lira... Yani kooperatif üyeleri, bu şirkete 260 milyon lira inşaat parası ödemeyi kabul ediyor. Üstelik Hızal'ın söylediğine göre kooperatif ile bu şirket arasında yapılan sözleşmedeki "fiyat farkı" maddesi öyle ifadeler içeriyor ki, bu maddeye dayanarak şirketin 1'e 100 kazanması bile mümkün... 31 Temmuz'daki söz konusu yazıda da anlattığımız gibi, Aslanoğlu ile daha İl Başkanı olmadan önce yaptığımız ilk telefon görüşmesinde ilginç bir diyalog yaşamıştık. Kendisi Büyükşehir'in bu tuhaf kentsel dönüşüm modeli için yaptığımız eleştiriler hakkında bize "Kooperatifler kar amacı gütmeyen kuruluşlardır.

Bu insanlar, kent için önemli bir konuda ellerini taşın altına koyuyor. Benim de herkes gibi bir dairem var. Tüm üyelerin tek dairesi var. Buradan nasıl bir vurgun çıkar?" siteminde bulunmuştu.



ŞİMDİ DE BİZ KENDİSİNE SORUYORUZ

Perde arkasında kalan gerçeklerin Hızal'ın açıklamalarıyla ortaya çıkmasının ardından bu defa biz kendisine soruyoruz...

Şenol Bey!

İşte o sorduğunuz vurgun buradan çıkmıyor mu? Bu ilişkiler ağı neyin nesidir böyle? Hızal'ın açıkladığı bu organizasyona göre siz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği güvenceyle bir araya getirdiğiniz üyelerinizin parasını, bu şekilde al gülüm - ver gülüm ilişkileri içerisinde yakın dostlarınızın başında olduğu bir şirkete aktarıyorsunuz. Ortada yüz milyonlarca lira dönüyor.

Asıl şimdi siz, bu rant ve hisse oyunlarını bize nasıl izah edeceksiniz?