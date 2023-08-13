Prensi yeni infaz düzenlemesi kurtardı

Fatih Akkentli, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun prensi olarak biliniyor. Hedefi de Söke'den CHP'nin belediye başkan adayı olmak. Biz geçtiğimiz aylarda bir haber yapmış ve Akkentli'nin Söke'de bir vatandaşı işyerinde, "Öldüreceğiz seni, arabaya alacağız, ölünü bulacaklar senin" şeklinde tehdit ettiği suçlamasıyla Söke 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 5 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştuk. Bu karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi'nce onandı.

3 AYLIK HAPİS HÜKMÜ AÇIKLANDI

Bu karar çok krtikti. Çünkü, 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Akkentli'nin daha önce işlediği ancak hükmün açıklanması geri bırakılan suçlarının da açıklanması kararlaştırmıştı. Buna göre mahkeme heyeti, Akkentli'nin Söke 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1, Söke 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 ve Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davalarda aldığı cezalarla ilgili hükmün açıklanması için ihbarda bulunulmasına hükmetmişti.

HAPSE GİRİP ÇIKMAYACAK

Şimdi elimize ulaşan bilgiye göre, Akkentli'nin Haldun Haşmet Aysan'a hakarette bulunduğu gerekçesiyle hakkında açılan davada daha önce geriye bırakılan hükmün açıklanması gerçekleşti.

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi Akkentli'nin hakaret suçundan aldığı 3 aylık hapis cezasında hükmü açıkladı. Bu gelişmenin ardından Akkentli, hapse mi girecek sorusu gündeme geldi. Araştırdık.

Çerçioğlu'nun prensini son infaz düzenlemesinin kurtardığı ortaya çıktı. Eğer son düzenleme olmasaydı Akkentli, hapse girecek ve aynı gün çıkacaktı. Ancak son düzenleme ile bundan yırttı.

CHP İzmir'den İmamoğlu'na dava

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği yapan CHP'li avukat Taner Kazanoğlu, nevi şahsına münhasır biri... Geçtiğimiz dönem İstanbul'da Büyükşehir Meclis üyeliği yaparken de burada da belediye yönetimlerinin aldığı kararlara katılmıyorsa karşı çıkıyor ve dava açıyor. Kazanoğlu, İzmir'e gelse de bir gözü İstanbul'da. O yüzden şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bayrak açtı. Kazanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi iken CHP'li Hüseyin Sağ ile birlikte mahkeme masraflarını ceplerinden ödeyerek belediyenin bir AVM'nin inşaatına olanak sağlayan imar planına dava açmıştı. Sonuçta yerel mahkemede davayı kazanmışlardı

YİNE YARGIYA GİTTİLER

Ancak son seçimde yönetim değişti, CHP'li İmamoğlu başkan oldu. İmamoğlu, partisinin, yani beraber görev yaptığı CHP'li Belediye Meclis üyelerinin kazandığı karara itiraz ederek, dosyayı Danıştay'a taşıdı. Danıştay 6. Dairesi de yerel mahkemenin kararını onayarak plan değişikliğini iptal etti. İmamoğlu durmadı. Mahkeme kararının arkasından dolanmak, aleyhteki kararı yok saymak için yeni bir plan değişikliği teklifini meclise sundu ve bir önceki dönem ret oyu kullanan İstanbul Büyükşehir CHP Grubu meclis üyeleri iktidar olunca bu sefer 'evet' oyu verdi.

Bunun üzerine Kazanoğlu ve Sağ, yeni imar planı ile ilgili bu defa İmamoğlu aleyhine dava açtı. Bakalım sonucu ne olacak?